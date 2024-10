La Wash4green Pinerolo lancia ‘un nuovo capitolo da scrivere insieme’

Lo slogan è ‘Un nuovo capitolo da scrivere insieme’ e stasera alla Tenuta La Morra a Cavour, la Wash4green Pinerolo si è presentata, assieme alle nuove maglie della prossima stagione di A1 femminile. Una serata con gli sponsor che accompagnano la squadra in questo cammino, che ripartirà domenica 6 ottobre, alle 16,30, con la Milano di Paola Egonu e un Pala Bus Company di Villafranca Piemonte già sold out da tempo.

Durante la serata, il direttore sportivo Francesco Cicchiello ha ricordato i risultati storici dello scorso anno: “Play off scudetto, Coppa Italia, 3 atlete in nazionale e una alle Olimpiadi, tornata con l’oro olimpico, Carlotta Cambi. Proprio la sua permanenza è la prova dell’apprezzamento per il nostro modo di lavorare e per la nostra attenzione alla persona prima dell’atleta”.