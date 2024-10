Frabosa Sottana, nel weekend la Castagna d'oro ai campioni delle Olimpiadi per la 36esima edizione del Galà [VIDEO]

A Frabosa Sottana tornano le stelle dello sport e del giornalismo per la 36esima edizione del Galà della Castagna d'Oro. Domenica 5 ottobre dalle 14:30, al Gala Palace, ci sarà la premiazione di 4 atlete e atleti, più un CT e un telecronista, che hanno portato in alto il nome dell'Italia in questo 2024. Si tratta del commissario tecnico della nazionale di volley femminile Julio Velasco, oro a Parigi; della campionessa europea nei 5000 e nei 10000 metri, e argento alle Olimpiadi, Nadia Battocletti; della ginnasta Alice D'Amato, oro nella trave individuale e argento nella prova a squadre; di Francesco Bocciardo, oro nei 200 stile libero alle Paralimpiadi e già vincitore a Rio e Tokyo; della ossolana Elisa Longo Borghini, che nel 2024 ha vinto il Giro d'Italia e il Giro delle Fiandre e del telecronista Franco Bragagna, voce di atletica e sci che questa estate ha commentato la sua ultima Olimpiade per la Rai.

La presentazione dell'evento è avvenuta nella sala del Consiglio Regionale di Palazzo Lascaris a Torino, dove l'organizzatore e Presidente dell'Associazione Turistica Mondolé Paolo Bruno ha voluto ringraziare l'amico del Galà Marino Bartoletti. Il giornalista e conduttore sportivo, infatti, non solo presenterà la premiazione di domenica, ma la sera del sabato porterà sul palco, col Duo iDeA, lo spettacolo ad ingresso gratuito “ZAZZARAZZAZ - Pedalando e cantando nella storia", uno spettacolo su musica e ciclismo, e la domenica alle 11 intervisterà la campionessa di sci di fondo Manuela Di Centa.

"Credo molto nei rapporti interpersonali, nel rispetto e nella stima reciproca - ha dichiarato Bruno - e abbiamo costruito il nostro successo su questi valori. Non è facile riuscire a portare dei grandi campioni a Frabosa, però grazie a questa nostra empatia, amicizia che siamo riusciti a costruire nel corso degli anni fa sì che Frabosa per due giorni diventi la capitale dello sport. In 36 anni avremo consegnato oltre 250 castagne d'oro e abbiamo avuto l'opportunità di premiare tutti i più grandi campioni olimpionici e mondiali".

Non solo sport ma anche cibo e musica, con l'opportunità di assaggiare le specialità locali come i ravioli alle castagne - e ovviamente le caldarroste - e la presenza della band Dottor Blues. Altri eventi collaterali a cura del comune di Frabosa Sottana e dell'Associazione Turistica Mondolé completeranno il programma nei weekend del 4 e 5 ottobre e del 22 e 23 novembre.

"Il Gran Galà della Castagna è un appuntamento tradizionale dell'autunno cuneese - ha commentato l'assessore regionale alla montagna Marco Gallo - un appuntamento che abbina i grandi campioni dello sport alla castagna, uno dei prodotti identificativi della montagna cuneese. Iniziativa importante che farà vivere a Frabosa Sottana momenti importanti nel prossimo weekend".