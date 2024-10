L’Unitre di Villafranca Piemonte stringe la mano a Cardè nell’anno dei 30

L'Università della Terza Età di Villafranca Piemonte è pronta a ripartire per il suo 30° anno. Sotto la guida del presidente Enrico Grande, il direttivo ha definito il programma per il nuovo anno accademico, con un’importante novità: l’inizio della collaborazione con il Comune di Cardè.

“Pensavamo a questa collaborazione da un po’ – racconta Enrico Grande –. Attualmente, nel loro paese non ci sono attività culturali, a eccezione di quelle organizzate dal Comune. Si tratta di un tentativo che abbiamo stabilito insieme al Comune”.

I corsi si terranno da ottobre a giugno, con una lezione settimanale per ciascun corso. Tra Villafranca e Cardè, saranno disponibili oltre 17 opzioni, tra cui: lingua francese e inglese, ginnastica dolce con sedia o materassino, ballo occitano, pittura su ceramica, ricamo, maglia, cucito, letture condivise, scacchi e spiritualità. Tra le novità ci saranno l’Abc dell’ortolano, pilates e un corso di avviamento al burraco. Il costo è di 10 euro per gli under 18, mentre 25 per tutti gli altri.

Per quanto riguarda le conferenze, saranno 11 appuntamenti tra ottobre e maggio a Villafranca mentre 2 appuntamenti nella biblioteca di Cardè tra dicembre e marzo. Ulteriori iniziative saranno calendarizzate nei prossimi mesi.

Le iscrizioni ai corsi sono già state aperte martedì 24 settembre, in occasione della tradizionale ‘Sagra dei Pescatori’ di Villafranca: “Con 50 tesserati già al primo giorno – è contento Grande –. Per chi non fosse riuscito ad iscriversi, ci saranno altre date disponibili in sede, in via Valzania 10: 8 ottobre dalle 10 alle 12, e 10 ottobre dalle 15 alle 17”.

Per inaugurare il nuovo anno accademico, domani, sabato 5 ottobre alle 21, si terrà un concerto aperto al pubblico nella chiesa di Santa Maria Maddalena, con i Polifonici del Marchesato, diretti dal Maestro Enrico Miolano.