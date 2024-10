Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Aizzati da un Marte avverso inizierete, già sin dal mattino, a bofonchiare pigliandovela con chiunque incroci il vostro sguardo o vi dia torto marcio. Non risparmierete quasi nessuno proclamando ad alta voce scomode verità con l’intento di farvi rispettare mentre un essere caro desterà ansia. Un ritrovo o uno svago vi consentirà, nel week end, di staccare la spina e accantonare i mille pensieri che tolgono sonno e tranquillità. Festa a cui aderire e fanciullo da spronare.

TORO: Non permettete a chicchessia di cucirvi la bocca in quanto la libertà è un diritto che nessuno vi può negare e poi sistemate delle questioni pratiche o private, cavatevi un ghiribizzo e, per placare una mente in fermentazione, nel week end combinate qualcosina di carino. I fastidi tracimano, ma visto che ogni groppo torna al pettine, trionferete su chi ha approfittato della vostra disponibilità. Corteggiamenti per i single e progetti per gli appaiati.

GEMELLI: Accantonate il pessimismo, la sfiducia, lo scoraggiamento: il domani ha in serbo tanti di quei progressi dal faticare persino voi a crederci! Se quindi qualcosa turba sculacciate quel monellaccio di Saturno e vedrete che, preso dalla vergogna, inizierà a dispensare i suoi favori… Andate altresì in fondo ad una faccenda oscura, chiedete spiegazioni ad un soggetto che non sa ciò che vuole e curate un acciacco stagionale. Qualche nativo sarà alle prese con un problema da risolvere.

CANCRO: Un po’ in fibrillazione non riuscirete a trovare un attimino da dedicare a voi stessi scoprendo, solo alla fine, esserne valsa la pena visto che i risultati ottenuti compenseranno di tanti sacrifici e lunghe attese. Ogni tanto vi indignerete con chi si pavoneggia o non fa un accidempoli ma non arrabbiatevi in quanto la sorte vi sta preparando qualcosa di molto inaspettato e carino. Amica da aiutare, figlioli da spronare, inviti da non declinare, e parente a cui sollevare il morale.

LEONE: I frenetici ritmi di questo tosto momento arrecheranno stanchezza ma, non potendo permettervi di andare in tilt, tirate la carretta e definite una faccenda in fretta! Accontentate inoltre un congiunto in una richiesta, coltivate un’amicizia prima che si smarrisca tra le pieghe del tempo, ricambiate un grande favore e state accanto ad un agitato familiare. Novità in ambito economico o personale, dottori da consultare, doloretti sparsi o cervicale.

VERGINE: Vi porrete una marea di interrogativi riguardo scelte che preferite posticipare per paura di non riuscire negli intenti o per non starci male anche se, non potendo barcamenarvi in eterno tra dubbi e certezze, prima o poi, prenderete una saggia decisione. Indignazioni dinanzi ad un sistema penalizzante, quattrini da erogare e preoccupazioni per un congiunto. Ritrovi per una fiera, una ricorrenza o una scorpacciata. Tendenza ai raffreddori e alle infiammazioni.

BILANCIA: Nessuno fa niente per niente… ragion per cui un inconveniente aspettatevelo da mezze calzette avvezze a turlupinare raffinatamente! Alla faccia di ciò una rivincita vi farà sogghignare e credere che un po’ di giustizia possa ancora regnare. I prossimi giorni saranno adatti per concludere un affare o lenire un’inquietudine. Corteggiate la fortuna mettendo al Lotto i dati di nascita di tre parenti e festeggiate degnamente il compleanno! Domenica festosa.

SCORPIONE: All'infuori della fiacca o della tensione eseguirete mansioni e doveri celermente sbaragliando chiunque vi paragonasse a delle bucate calzette e se qualcuno ha deluso o ingannato lasciatelo cuocere nella propria brodaglia: non ve ne fate niente di certa marmaglia … Diciamo che fin qui l’anno è stato impegnativo e ora, con l’autunno, seguiterete a trottare ottenendo però quello che volevate. Datevi quindi un giro di manovella e la stagione sarà florida e bella!

SAGITTARIO: In punta di cuore e di stelle comincerete a realizzare aspirazioni affievolite dalle altrui scornate riuscendo a strappare al fato privilegi che pianeti bizzosi e tipi altezzosi si allietavano a sottrarre… Un paio di questioni si definiranno, l’insoddisfazione si placherà e la ragione trionferà. Ciononostante subentreranno contatti con enti sanitari, supervisori, affetti da ridimensionare, new da figlioli, genitori o anziani signori, gelosie da femmine arpie e un week end singolare.

CAPRICORNO: Un larvato stato di apprensione turberà la quiete impedendo di vivere spensieratamente quasi come se un problemino assorbisse una buona fetta di energia o non riusciste a rinvenire quella tranquillità a cui tanto ambite ma, visto che prendersela non serve, vestitevi di ottimismo e guardate fiduciosamente ad una fase convulsa ma promettente. Una fettina di vita sta per mutare: basta soltanto aspettare per brindare all’ostacolo sormontato. Visite domenicali.

ACQUARIO: Tutto arriva a chi non brucia le tappe: quindi statevene beati e pacifici sulla sponda ad attendere che un desiderio prenda forma concreta… Nel frattempo accontentatevi di ciò che passa il convento, state accanto a chi vi vuole bene, sopperite ad impegni pressanti, evadete dalla routine e non sbuffate per le altrui infuriate. Chi attua nel commercio rimarrà indignato da un sistema reputato sbagliato… Cosine da riordinare in casa e nella vostra interiorità. Domenica allegrotta.

PESCI: Ottobre: mese di funghi, piogge incombenti e sogni silenti … Ad essere sinceri inizierete il mese con le paturnie, un fracco di faccende da sbrigare ed esiguo spazio per poterle ultimare … Giove avverso contribuirà a rendervi nervosetti e pronti a rispondere malaccio a chiunque rompa ad oltranza ma poi, fortunatamente, una bella sferzata di energia vi consentirà di superare un critico momento. Arnesi od oggetti da sostituire. Domenica uggiosa e sorpresina in vista.

E che le stelle illuminino il nostro incerto cammino…