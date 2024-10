L'Atalanta torna alla vittoria, 5-1 al Genoa con tripletta di Retegui

(Adnkronos) - Dopo due turni l'Atalanta ritrova la vittoria superando 5-1 il Genoa tra le mura amiche del Gewiss Stadium. Tutto facile per i nerazzurri bergamaschi che si impongono grazie alla tripletta dell'ex Retegui, a segno al 24' e al 50' e al 74' su rigore e ai gol di Ederson al 60' e De Roon all'80'. All'83 il gol della bandiera degli ospiti con Ekhator. In classifica la Dea sale in settima posizione insieme a Empoli e Lazio con 10, mentre i rossoblù sono fermi a quota 5 come Parma, Cagliari e Lecce al 15° posto.

La prima occasione della partita è dell'Atalanta al 5': cross di De Roon in area per Lookman che si gira e calcia al volo, palla alta. Al 12' ancora padroni di casa pericolosi: cross di Lookman, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, per Hien che colpisce di testa ma manda la palla fuori di poco. Al 16' arriva la prima occasione del Genoa: cross di Miretti in area sul quale si avventa Bani che prova a colpire in acrobazia, ma il pallone termina sul fondo. Al 24' Dea in vantaggio con il gol dell'ex. Scambio tra Ederson e Lookman che mette il pallone rasoterra in area di rigore sul quale arriva Retegui che anticipa Vazquez e porta avanti l'Atalanta. Al 29' prova a rispondere il Genoa: cross di Martin da sinistra per Pinamonti che prova la girata ma colpisce male.

Alla mezz'ora altra grande occasione dell'Atalanta. Filtrante di De Ketelaere per il nigeriano che davanti a Gollini calcia con il destro ma il portiere del Genoa risponde presente con un grande intervento. Al 38' ancora nerazzurri all'attacco, palla bassa di Lookman per Retegui che, in area, prova a calciare di prima intenzione, ma la difesa del Genoa respinge. Al 40' combinazione tra Lookman e Retegui che scarica per Kolasinac che calcia col sinistro e mette di poco a lato. Al 43' prova a farsi vivo la squadra ospite, cross di Miretti per De Winter che colpisce di testa, conclusione però debole che Carnesecchi blocca. Al 45' punizione battuta da De Roon in area di rigore, Pasalic colpisce di testa e palla sul fondo di poco.

In avvio di ripresa, al 5', il raddoppio orobico ancora con Retegui. Conclusione da fuori di Ederson con Gollini che respinge, sulla ribattuta arriva l'italoargentino che non sbaglia: doppietta e 2-0. Al 9' cross di Lookman verso l'area di rigore, Hien colpisce di testa e palla che termina sul fondo. Al 15' arriva il tris: Lookman si appoggia a Retegui che di tacco serve Ederson, destro potentissimo e 3-0. Al 16' prosegue il monologo della Dea. Kolasinac in area scarica per Pasalic che di sinistro manda alto.

Al 18' Ederson scambia con Retegui, calcia col destro da fuori ma Gollini si distende e blocca. Al 22' doppio cambio per entrambe le squadre: Gilardino toglie Pinamonti e Miretti e inserisce Ekhator e Melegoni; Gasperini inserisce Zaniolo e Samardzic al posto di Lookman e De Ketelaere. Al 26' Prova a entrare subito in partita Samardzic che punta Vazquez e calcia di sinistro da fuori area ma Gollini non si lascia superare. Al 29' l'arbitro assegna un rigore per i padroni di casa per un fallo di mano di Vogliacco su tiro di Samardzic. Dagli 11 metri Retegui firma la tripletta personale.

Al 32' Zaniolo entra in area, calcia col sinistro ma colpisce l'esterno della rete. Al 35' cinquina dell'Atalanta con De Roon a segno con un tiro al volo dal limite dell'area. Al 38' gol della bandiera per il Genoa con Ekhator. L'attaccante viene servito in profondità da Melegoni e a tu per tu con Carnesecchi non sbaglia.