Palacurling di Pinerolo: due le offerte per migliorare il ghiaccio

Sono due le proposte per prendersi cura del ghiaccio del Palacurling di viale Grande Torino. L’Ice Pole Pinerolo (ex Sporting Club Pinerolo) dovrà vagliarle e poi confrontarsi con il Comune per stabilire il nuovo corso, le nuove tariffe e ottenere una proroga della gestione, in attesa che si arrivi a un bando pluriennale. Un primo momento di confronto si era tenuto il 22 settembre con una riunione in Comune sulle nuove tariffe. In quella sede era emersa l’offerta della MJ Academy, che voleva fare di Pinerolo un polo d’eccellenza, e dovrebbe contare sull’apporto del capitano della nazionale Joël Retornaz e del direttore tecnico Marco Mariani. In quell’incontro, le società pinerolesi avevano ventilato una ‘controproposta’ e si pensava a un nuovo appuntamento il 30 settembre in municipio.

L’incontro non c’è stato, ma intanto la seconda proposta è arrivata: “Vede assieme noi di Virtus Piemonte, Fireblock e Curling Club Pinerolo” comunica Lorenzo Piatti, presidente di Virtus. Ora la palla è nelle mani di Ice Pole: “In questi giorni valuterò le proposte nel dettaglio, stilando un elenco dei pro e i contro da sottoporre al Comune – delinea la presidente Laura Muzzarelli –. La nostra gestione, infatti, scade a novembre e perché ci possiamo impegnare in una nuova stagione, occorre definire con il Comune una proroga, che tenga conto anche della proposta che verrà selezionata, per stabilire le nuove tariffe di utilizzo”.