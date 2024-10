Universiadi Torino 2025 protagoniste al congresso "Alpine Skiing: Injuries and Prevention"

Il Comitato Organizzatore dei Torino 2025 FISU World University Games Winter sarà presente al Congresso internazionale "Alpine Skiing: Injuries and Prevention", che si terrà presso l'Allianz Stadium i prossimi 11 e 12 ottobre 2024.

L’evento, organizzato da J|medical, sarà un’importante occasione di confronto e condivisione di conoscenze per esplorare i temi legati agli infortuni nello sci alpino, dalla prevenzione al trattamento, fino al ritorno alla performance. Un tema cruciale per i Torino 2025 Fisu Games Winter, dove 2200 studenti-atleti da 55 Paesi del Mondo si sfideranno sulle montagne del Piemonte in nove discipline sportive invernali (più due discipline aggiuntive nuove): short track, pattinaggio di figura, hockey su ghiaccio, curling, sci alpino, ski freestyle, snowboard, biathlon, fondo, ski-orienteering e ski mountaineering.

Professionisti di fama nazionale e internazionale, tra cui medici sportivi, fisioterapisti, preparatori atletici e chirurghi, si riuniranno per discutere le ultime evidenze scientifiche e la loro esperienza pratica nella gestione degli infortuni sportivi, in particolare per gli atleti di sport invernali ad alte prestazioni. Il Congresso rappresenta un’opportunità unica per approfondire le strategie più efficaci per ridurre il rischio di infortuni e migliorare i tempi di recupero.

L’obiettivo principale del Congresso è affrontare tutte le fasi legate agli infortuni nello sci alpino: dalla prevenzione e trattamento fino al ritorno alla performance. Accanto ai luminari della medicina sportiva, parteciperanno anche atleti professionisti del calibro di Nadia Fanchini, Matteo Marsaglia, Daniela Merighetti e Giorgio Rocca, sciatori di fama internazionale che condivideranno le loro esperienze personali sugli infortuni subiti durante la carriera agonistica e sul percorso di recupero.

Con un forte legame agli sport invernali, testimoniato dalla organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2006 e dall’arrivo degli imminenti Torino 2025 FISU World University Games Winter (13-23 gennaio 2025), Torino si presenta come la cornice ideale per questo evento. La città si conferma un punto di riferimento per la cultura e la pratica degli sport invernali, rendendo questo Congresso un appuntamento imperdibile per chiunque operi nel mondo dello sci alpino e della medicina sportiva.

Sempre al tema del rischio sportivo, tecnologia, educazione e innovazione, sarà dedicata la conferenza scientifica della FISU World Conference che si terrà il 14 gennaio 2025 presso il Centro Congressi Torino Lingotto, aperta a tutti i ricercatori, dottorandi, atleti e partecipanti accreditati dei World University Games Winter.