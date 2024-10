Paura al carcere di Ivrea, detenuto si ribella e dà fuoco alla sua cella

L'uomo, di origini marocchine, è stato bloccato dagli agenti di sorveglianza che, vista la presenza di fumo nella sezione, ha dovuto evacuare l'area per evitare che gli altri detenuti restassero intossicati.

Al termine dell'operazione è stato necessario per quattro Agenti intervenuti, nonché tre detenuti, ricorrere alle cure presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Eporediese, dove sono stati dimessi con prognosi che vanno dai 3 giorni ai 5 giorni.

"Attualmente - spiega il sindacato Osapp - nell’Istituto Eporediese vige una totale anarchia da parte dei detenuti che spadroneggiano indisturbati liberi di muoversi a causa dell’apertura delle camere di pernottamento. Così facendo mettono a repentaglio la Sicurezza e l'incolumità degli operatori di Polizia penitenziaria e di tutta la popolazione detenuta".

Il segretario generale Generale Osapp Leo Beneduci L’Osapp segnala che "da circa quattro anni l’istituto di Ivrea risulta privo di un comandante titolare e questo genera grande preoccupazione tra il personale che si sente abbandonato e privo di guida. Chiediamo un’urgente ispezione da parte dei superiori uffici al fine di verificare la gravissima situazione in cui versa l’istituto eporediese che non può certamente trovare le soluzioni alle problematiche più volte segnalate da questa organizzazione sindacale mediante iniziative, seppur apprezzabili, come quelle della pizza dell’amore. Le uniche pizze sono quelle che il personale sta ricevendo dai detenuti negli ultimi mesi".