Rapinano una ultra 90enne in via Cibrario, rubandole una borsetta: fermate due minorenni

Hanno accerchiato una ultra 90enne per rapinarla, e così è stato: due donne, di 37 e 21 anni, sono state fermate insieme a due minorenni con cui avevano da poco rubato la borsetta all'anziana signora, dopo averla accerchiata.

E' successo, ieri, 9 ottobre, nelle prime ore del pomeriggio, nei pressi di via Cibrario. A intervenire sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno arrestato le due maggiorenni, nomadi già note alle forze dell'ordine, e sottoposto a contestuale misura pre-cautelare i due minori per il reato di “rapina aggravata in concorso”.