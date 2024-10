Rivoli, aggressione al Pronto soccorso dell'ospedale: i carabinieri arrestano un uomo di 33 anni

Una nuova aggressione ai danni del personale medico in un Pronto Soccorso. E' successo all'ospedale “Degli infermi” di Rivoli. Nella notte tra il 7 e l''8 di ottobre, infatti, un’ambulanza del 118 ha recuperato un 33enne rivolese, che si trovava in stato di alterazione presso la sua abitazione.



Arrivati all'ospedale, quando ormai l’operazione di assistenza sembrava ultimata, sono iniziate le difficoltà. Infatti il giovane, esagitato e violento, ha aggredito tutte le persone che gli capitavano a tiro: medici, infermieri e perfino la guardia giurata, per poi fuggire nel cortile e prendere a calci un’autovettura di un infermiere.