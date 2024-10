Perché tutti vogliono Pepe Unchained? ICO raggiunge 18 milioni di dollari

Pepe Unchained è un progetto innovativo che unisce il mondo delle meme coin al multistaking. L'avatar è Pepe, una rana con un corpo umanoide, il cui è apparso per la prima volta nel 2005 nel fumetto Boy's Club, scritto da Matt Furie. Tuttavia, rispetto all’originale Pepe Unchained presenta caratteristiche distintive.

Innanzitutto, la maggior parte dei token della famiglia Pepe sono creati nell'ecosistema Ethereum. Questo non è diverso per $PEPE, che è il terzo token più popolare tra le meme coin. Senza dubbio è uno degli ambienti più riconoscibili e più scelti dagli sviluppatori, ma Ethereum ha anche i suoi svantaggi; non solo le transazioni vengono elaborate in modo piuttosto lento, ma sono anche relativamente costose. Per questo motivo sono stati creati diversi protocolli Ethereum Layer 2.

Il token $PEPU viene creato proprio su una chain di questo tipo. Si tratta di una blockchain molto più veloce, in quanto può elaborare fino a 1.500 transazioni al secondo, con 15 operazioni sulla rete principale di Ethereum. Allo stesso tempo, le commissioni di transazione sono più basse. L'ecosistema stesso è un ambiente autonomo su cui gli sviluppatori possono creare altri progetti, utilizzando anche soluzioni DeFi, NFT o AI.

La prevendita raggiunge $18 milioni in poco tempo

La prevendita dei token $PEPU è iniziata a giugno ed è durata una dozzina di settimane prima di raccogliere $18 milioni. Solo negli ultimi giorni è stato raccolto circa $1 milione.

Sia singoli sia investitori istituzionali stanno investendo in Pepe Unchained. Lo conferma anche un acquisto del 27 settembre, quando una delle transazioni è stata di quasi 22 ETH, che equivalgono a quasi $51.000. In questo modo, l'investitore ha acquistato 5,2 milioni di token PEPU. Questa non è stata la prima transazione così elevata nel mese precedente. All'inizio di settembre, infatti, sono stati acquistati token $PEPU per $56 000.

Gli acquisti per importi così elevati possono far pensare che non si tratti di investitori comuni. Spesso sono le istituzioni ad essere responsabili di acquisti simili a quelli di una balena. Questo indubbiamente aumenta la credibilità del progetto, confermando che è sicuro e ha un forte potenziale di profitto. La sicurezza dello smart contract è stata infatti confermata da verifiche effettuate da istituzioni riconosciute nel settore, ovvero Coinsult e SolidProof.

Acquistare $PEPU prima che sia tardi

L'acquisto dei token PEPU può essere effettuato attraverso la rete Ethereum. Tutto ciò che serve è un wallet compatibile con questo ecosistema (come Best Wallet o MetaMask). I pagamenti possono essere effettuati in criptovalute Ethereum (ETH) o Tether (USDT). In assenza di criptovalute nel wallet, è utile una carta di pagamento. Una volta acquistati, vale la pena considerare la possibilità di congelare i token per trarne un reddito passivo. Il tasso di rendimento delle puntate diminuisce con il numero di token messi in staking, ma supera comunque il 120%.

Un'alternativa è quella di acquistare sulla rete Binance Smart Chain (BSC). In questo caso, però, l'investitore perde la possibilità di mettere in staking i token acquistati.

Pepe Unchained è la migliore alternativa a $PEPE?

Il dominio di Pepe nel settore delle meme coin non è affatto una novità.

Pepe ($PEPE) rimane la terza meme coin per importanza, nonostante sia attualmente scambiata a quasi il 50% dal suo picco storico. Sempre più persone ritengono che potrebbe superare Shiba Inu e diventare la seconda più grande meme coin prima della fine del mercato bullish.

Tuttavia $PEPU non è un'imitazione che cerca di trarre profitto dalla popolarità di $PEPE. Al contrario, mira a introdurre il primo ecosistema di blockchain Layer-2 progettato specificamente per il trading di meme coin.

L'ecosistema comprende una blockchain Layer-2 compatibile con Ethereum, un block explorer, un exchange decentralizzato dedicato (DEX) e sovvenzioni per gli sviluppatori di nuovi progetti, dApp, NFT e altri prodotti Web3.0.

Visita la presale di Pepe Unchained