Urbanizzazione e mobilità sostenibile, tra scienza delle reti e intelligenza artificiale: a Marta C. González il premio Lagrange–Fondazione Crt 2024

La Professoressa Marta C. González, di origine venezuelana ma americana d’adozione, di anni 50, docente in pianificazione urbana e regionale e in ingegneria civile e ambientale presso l'Università della California Berkeley, è la vincitrice 2024 del Premio Lagrange – Fondazione CRT, il massimo riconoscimento internazionale per la Scienza dei Sistemi complessi e dei Dati, istituito e finanziato dalla Fondazione CRT e coordinato dal ISI Foundation - Istituto per l'Interscambio Scientifico, con sede a Torino.





Il lavoro della Prof.ssa González si concentra sulla mobilità delle persone su scala urbana come chiave per comprendere le interazioni fra gli individui e lo spazio costruito e per affrontare la doppia transizione digitale ed ecologica. Facendo leva su sorgenti di dati non tradizionali, come quelli derivanti dalla mobilità tramite smartphone, e su un approccio interdisciplinare che combina scienza delle reti e intelligenza artificiale, la vincitrice ha sviluppato nuovi metodi per studiare e pianificare la crescita delle infrastrutture di trasporto, la localizzazione dei servizi urbani, l’adozione di veicoli elettrici e autonomi, e per rendere le città più vivibili, meno inquinate, e più resilienti ad eventi climatici estremi.





Secondo Marta González, una scienziata che ama osservare i fenomeni complessi direttamente sul campo, le soluzioni urbane sono frequentemente un compromesso tra sistemi informativi e comprensione del comportamento umano, il che rende necessario l’utilizzo di nuovi metodi e modelli, inclusi quelli di Intelligenza Artificiale, che si adattino alle nuove fonti di dati disponibili.





“Le ricerche di Marta C. González hanno rivoluzionato l'approccio a problemi complessi nelle infrastrutture urbane e nella sostenibilità ambientale. Grazie al suo approccio interdisciplinare, che combina scienza delle reti e intelligenza artificiale, riesce a trasformare enormi quantità di dati digitali in soluzioni pratiche con un impatto sociale significativo, affrontando sfide come la gestione del traffico urbano, l'integrazione dei veicoli elettrici e la prevenzione di incendi boschivi catastrofici. Il prestigioso Premio Lagrange, assegnato al suo lavoro, testimonia l'importanza globale della sua ricerca, che fornisce strumenti concreti per sviluppare politiche più efficaci e rendere le città più vivibili” ha dichiarato il Presidente di ISI Foundation, Alessandro Vespignani.





“Il Premio Lagrange-Fondazione CRT è da sempre un riconoscimento a chi contribuisce a scrivere un futuro inclusivo, equo, sicuro – dichiara la Presidente di Fondazione CRT Anna Maria Poggi -. Il lavoro della professoressa Marta C. González ci mostra come i dati e l’intelligenza artificiale possano essere validi alleati nell’affrontare le sfide della contemporaneità e come possano avere un impatto positivo sulla società, contribuendo, tra le altre cose, a migliorare la vivibilità delle nostre città: il valore sociale di questo immenso patrimonio digitale è da sempre al centro dell’attività che Fondazione CRT e Fondazione ISI portano avanti sinergicamente con il progetto Lagrange e alle OGR Torino, sempre più un riferimento per gli studi sull’IA for good”.





Fondazione CRT e Fondazione ISI premiano da 16 anni ricercatori e personalità scientifiche che si distinguono per l'eccellenza negli studi della complessità: economisti, fisici, biologi, epidemiologi di levatura internazionale che hanno dato un fondamentale impulso alla collaborazione multidisciplinare e alla ricerca applicata alle questioni centrali per uno sviluppo equo e sostenibile.





La cerimonia di consegna del Premio Lagrange–Fondazione CRT 2024 si terrà giovedì 24 Ottobre alle ore 18.00, presso le OGR Torino (corso Castelfidardo 22) Binario 3.