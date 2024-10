SaluTO per combattere le fakenews, che danneggiano gravemente la salute

Rinunciare a rivolgersi agli specialisti e affidarsi alle informazioni in rete senza verificarne la fonte può nuocere gravemente alla salute.

I valori giusti di pressione massima corrispondono a 100+età di una persona. Falso, i valori di riferimento per la pressione sistolica sono 120-129 (normali), 130-139 (tendenzialmente alti), >=140 (ipertensione)

Falso, i valori di riferimento per la pressione sistolica sono 120-129 (normali), 130-139 (tendenzialmente alti), >=140 (ipertensione) Il diabete non ha alcuna relazione con l'inquinamento atmosferico. Falso, non esiste evidenza scientifica di una correlazione direttamente causale, ma là dove c'è un più forte inquinamento ambientale si registra anche una maggiore incidenza di casi di obesità e diabete. Così come sappiamo che il fumo gioca una parte importante nello sviluppo del diabete.

Bisogna dormire almeno 8 ore per notte. Falso, è un luogo comune pensare che dormire per molte ore sia il segreto del vero ristoro. Il nostro cervello non ragiona in termini di ore di riposo, ma di quantità di adenosina da smaltire. Quanto bisogna dormire allora? Il tempo necessario a smaltire l'adenosina ed è proprio il cervello a regolare il numero di ore sufficienti.

Sono alcune delle fakenews che saranno smentite durante SaluTO Torino. Medicina e benessere, in occasione della sua sesta edizione, al Mercato Centrale Torino, da giovedì 10 a sabato 12 ottobre, torna a ribadire l’importanza di una corretta cultura della salute.

La manifestazione è una iniziativa di divulgazione scientifica che ha lo scopo di rendere accessibile a tutti il sapere medico-scientifico accademico, attraverso tre giorni di confronto diretto tra cittadini, medicina e ricerca e che ha in particolare l’obiettivo di contrastare le fake news in ambito medico su aspetti importanti della salute delle persone.

“Scienza e tecnologia possono aiutarci a vivere meglio - sottolinea Ezio Ghigo, coordinatore scientifico di SaluTO - come recita il titolo dell’edizione di quest’anno, ma bisogna imparare a usare i nuovi strumenti consapevolmente e controllare sempre l’attendibilità delle fonti. La rinuncia alle cure da parte di molti italiani per motivi economici, emersa da dati recenti, aumenta esponenzialmente il rischio della disinformazione sulla salute delle persone. Le informazioni on line solo apparentemente rendono facilmente accessibili informazioni sulla salute, che spesso si rivelano inesatte e pericolose. La terza missione dell’Università, la divulgazione, può essere in questo momento un concreto aiuto a disinnescare i pericoli delle fakenews in ambito sanitario”.

IL PROGRAMMA

Tre pomeriggi dedicati alla discussione su Salute e Fakenews, con la formula tradizionale del talk con esperti moderato da Federico Mereta, giornalista scientifico, e due mattinate dedicate alle scuole, con attività esperienziale per i ragazzi. Al termine di ogni giornata aperitivi “salutari” per discutere insieme dei temi affrontati durante gli incontri.

Come già lo scorso anno, per la VI Edizione, SaluTO Torino. Medicina e Benessere, giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 ottobre gli incontri si terranno tutti al Mercato Centrale Torino, in piazza della Repubblica, a Porta Palazzo, cuore e ventre cittadino, un luogo simbolico di apertura e condivisione. Protagonisti della manifestazione i docenti della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico.

Il Comitato scientifico di SaluTO è composto da Antonio Amoroso, professore ordinario di Genetica medica; Paolo Fonio, professore ordinario di Radiologia; Ezio Ghigo, professore ordinario di Endocrinologia e malattie del metabolismo e Coordinatore Scientifico di SaluTO; Giuseppe Massazza, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa; Umberto Ricardi, professore ordinario di Radioterapia e direttore della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino. Modera gli incontri Federico Mereta, giornalista scientifico.

YEG! Your Event Group è una società di live communication, partner di eventi innovativi nel mondo istituzionale e corporate che si occupa di progettare e pianificare soluzioni logistiche e creative nel mondo della comunicazione, utilizzando tools moderni ed efficaci uniti a un forte pensiero strategico. Ha sedi a Torino, Milano e Roma e vanta una grande esperienza nell’organizzazione e produzione di eventi a carattere scientifico. Factory Stusios srl è una società del gruppo YEG! specializzata in digital innovation.

SaluTO - Torino. Medicina e Benessere è ideato e realizzato dalla Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, dalla Città di Torino e YEG! In collaborazione con il Politecnico di Torino.

Con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Camera di commercio di Torino.