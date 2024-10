"Suo figlio ha causato un incidente, servono soldi per evitare il carcere": trappola sventata a Moncalieri

Nei giorni scorsi a Moncalieri si è registrato l'ennesimo tentativo di truffa ai danni di persone anziane. Tanti, troppi gli episodi che si sono verificati nella cintura sud di Torino, specialmente dagli anni del Covid e del lockdown: il trucchetto usato, in questo caso, è stato quello del finto incidente.

Il trucco del finto incidente

La vittima ha ricevuto una telefonata in cui le veniva detto che suo figlio era stato coinvolto in un sinistro stradale, con colpa. Il truffatore conosceva molto bene taluni dettagli, come il nome, il cognome e il tipo di veicolo utilizzato dal figlio dell'anziana.

Il malvivente si è finto un carabiniere, per cercare di incutere ancora più timore alla povera pensionata, dichiarando che sul posto era presente un avvocato e che, senza il pagamento immediato di una certa somma, sarebbero scattate le manette per il figlio.

La nipote scopre la trappola

Ogni tanto, però, queste storie hanno anche un lieto fine. Grazie alla prontezza della nipote dell'anziana, che ha denunciato l'accaduto sui social media, la truffa non ha avuto successo e sono stati avvisati carabinieri e forze dell'ordine di quanto accaduto.