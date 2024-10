"Ai valichi situazione insostenibile": il 25 ottobre i consiglieri regionali del Pd con l'europarlamentare Maran al Frejus

Il prossimo 25 ottobre l'europarlamentare Pierfrancesco Maran, la presidente del gruppo PD Gianna Pentenero, la vicepresidente della commissione regionale Trasporti Nadia Conticelli e il consigliere regionale Daniele Valle si recheranno in sopralluogo al tunnel ferroviario del Frejus per constatare l'avanzamento dei lavori successivi alla frana del che ha determinato l’interruzione della viabilità dei mezzi di lunghezza superiore ai sei metri e con carico superiore alle 3,5t attraverso il Traforo del Frejus in entrambe le direzioni di marcia.

“L’interruzione del traffico ha riguardato sia l’arteria stradale che quella ferroviaria tra Francia e Italia, con il solo ripristino della viabilità autostradale dopo alcune settimane e il permanere del blocco della circolazione dei treni ad alta velocità TGV francesi e di quelli ad Alta Velocità Milano-Modane-Parigi gestiti da Trenitalia che ha interessato questa importante via di comunicazione", ricordano la presidente del gruppo PD a Palazzo Lascaris Pentenero con i consiglieri Conticelli e Valle.

“Quest’arteria è stata oggetto di una interrogazione al parlamento europeo che l'on. Maran ha presentato lo scorso 29 agosto e di una coordinata interrogazione alla giunta regionale presentata dal cons. Valle che, dopo tre settimane, è ancora senza risposta – denunciano – Si tratta di un atteggiamento inaccettabile da parte della Giunta che non ha una visione politica del territorio ed è latente in progettualità, come abbiamo del resto evidenziato ieri in II commissione, sottolineando all’assessore l’insostenibilità dell’isolamento del Piemonte dal resto dell’Europa, perdurando le difficoltà anche sul traforo del Monte Bianco e sul tunnel del Tenda. Inizialmente l’interruzione dei collegamenti ferroviari sul Frejus era prevista fino all’estate 2024, ad oggi si parla del primo trimestre del 2025 sempre che non avvengano ulteriori dissesti”.

“Siamo in attesa di un’azione concreta da parte della Giunta e del ministro Tajani, augurandoci che la sua visita di domani a Torino abbia risvolti concreti. Il centrodestra dica chiaramente se ritengono o meno lo sviluppo e i collegamenti del nord ovest una priorità. – concludono i consiglieri democratici – Noi metteremo in campo ogni azione politica in sinergia con i nostri europarlamentari per rompere l’isolamento del Piemonte. Per questo abbiamo deciso di renderci conto di persona della situazione sul territorio, affinché si possano mettere in atto azioni concrete”.

"Nell'incontro preparatorio al sopralluogo che faremo il 25 ottobre la commissaria intergovernativa mi ha confermato che la linea potrà essere riattivata in aprile. Il sopralluogo serve anche a mantenere alta l'attenzione su una questione così rilevante per la logistica del Piemonte e di tutta Italia", chiosa l'europarlamentare PD-S&D Pierfrancesco Maran - Colpisce tuttavia il silenzio continuo del Ministero delle Infrastrutture, di Salvini e Rixi, che sollecito ad attivarsi anche per erogare i ristori alle aziende coinvolte, che sono possibili attraverso risorse già a disposizione nell'ambito dell'accordo italofrancese".