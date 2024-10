La Reale Mutua Basket Torino cerca riscatto a Cantù

Non c’è tempo per metabolizzare la pesante sconfitta casalinga contro Udine per la Reale Mutua Basket Torino: domani i gialloblù scendono in campo con un’altra delle “superpotenze” del nuovo campionato di A2, la S. Bernardo Cantù.

“Veniamo da una brutta sconfitta e vogliamo cercare di rialzarci, giocando a viso aperto contro una grande squadra che punta alla promozione e che viene da una netta vittoria contro Brindisi. - commenta Matteo Montano, uno dei veterani del gruppo gialloblù - Sarà fondamentale rimanere concentrati sul nostro piano gara per 40 minuti su 40. Siamo consapevoli che sarà una gara dura, ma allo stesso tempo è una di quelle gare che sono belle da giocare proprio per l'alto tasso agonistico.”

Cantù, squadra con roster profondo e di qualità, può contare su una squadra ben assortita, con elementi di qualità ed esperienza come McGee, Baldi Rossi, Moraschini e Burns e giovani di grandissima qualità come Rismaa e Basile. È proprio il lungo italoamericano a guidare le statistiche per i brianzoli: nelle prime tre di campionato il ruolo recita 19.3 punti e 8.7 rimbalzi di media a partita.

“Giochiamo contro una squadra costruita per fare un campionato di vertice e per puntare alla promozione diretta. Cantù è profonda in ogni ruolo, con due americani tra i più importanti di tutta la categoria come McGee e Basile, insieme a un gruppo di italiani di assoluto livello e con esperienza anche nella massima serie. Inoltre, stanno attraversando un momento di grande fiducia perché, dopo la sconfitta all'overtime contro Orzinuovi, nell'ultima settimana hanno vinto su un campo difficile a Rieti e in casa contro un'altra contendente per la promozione come Brindisi, restando in controllo per tutta la gara. Noi sappiamo che dobbiamo migliorare sotto l'aspetto della continuità di rendimento nell'arco di una partita” il commento dell’assistant coach Tosarelli.

Come il post partita di Udine, la settimana è stata segnata anche dalle dichiarazioni delle due curve del Pala Gianni Asti. Data la classificazione della partita come “a rischio”, la questura ha concesso ai tifosi ospiti l’acquisto del biglietto solo in seguito della presentazione di un documento di riconoscimento. La curva Darryl Dawkins con un duro comunicato ha fatto sapere che diserterà la trasferta, mentre i “dirimpettai” della storica Curva “Dido Guerrieri” (resasi protagonista di una mini-contestazione al termine del match contro i friulani) ha dichiarato che sarà regolarmente presente al PalaFitLine di Desio per difendere i colori gialloblù.

Palla a due alle h.18.00, diretta su LNP Pass.