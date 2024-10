Tra trattori e vinili, la passione delle collezioni di Elvio Castagno

Trattori, vinili, barattoli di caffè. Elvio Castagno, 73 anni, ex vigile urbano, vive la sua pensione, tra le campagne cavouresi, immerso in un mondo fatto di oggetti che testimoniano storie del passato. Una passione nata per caso, ma che nel tempo si è trasformata in un vero e proprio amore: il collezionismo.

La sua collezione è vasta e variegata, spaziando dai trattori storici a oggetti più piccoli ma non meno affascinanti, come le caffettiere. “Ne ho circa 600” indica, scherzando sul fatto che “la casa è tutta piena”. Ma la sua raccolta non si limita a questo: da oggetti peculiari, come i libri antichi di meccanica e agraria, testimonianza del suo amore per tutto ciò che ha un legame con la terra, alla sua notevole collezione di vinili, frutto di una passione per la musica che risale agli anni ’60. “Quando ero giovane, le canzoni di quel tempo mi affascinavano. Oggi, conservo con cura quei ricordi musicali” rivela. Una delle sue preferite è ‘Soli si muore’ di Patrick Samson, un pezzo che lo riporta indietro nel tempo, agli anni della sua giovinezza.

Nonostante il tempo che passa, la sua passione per il collezionismo non ha mai vacillato: “Colleziono ancora, e anzi, questa passione non fa che crescere”. Tra tutte le sue collezioni, quella che gli è rimasta nel cuore è quella dei trattori. "Sono stati i trattori a suscitare per primi il mio interesse, e rimangono la mia collezione preferita" confida. Una dedizione che è diventata un tratto distintivo della famiglia: anche suo figlio Fabrizio ha ereditato questa passione, concentrandosi principalmente sui trattori.

Padre e figlio condividono con impegno questa passione storica con le comunità del Pinerolese e oltre. Partecipano attivamente a raduni di trattori d’epoca, organizzano mostre di caffettiere, lattine di caffè e vinili storici. L’ultima è stata proprio a Cavour, nel salone del Consiglio Comunale di Piazza Sforzini 1, con la mostra ‘Il vinile Discomania’, mostrando ancora una volta l’intreccio tra le sue due più grandi passioni: musica e collezionismo.