Vecchioni, Rocky, Berthe Morisot, Tolkien: ecco cosa fare a Torino fino a domenica 20 ottobre

EVENTI

PAULA HAWKINS

Venerdì 18 ottobre ore 18

Pomeriggio speciale, come appuntamento di chiusura di Portici di Carta: venerdì 18 ottobre alle ore 18.30 alle Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo Paula Hawkins, autrice de La ragazza del treno, uno dei più rilevanti bestseller planetari degli ultimi anni (ha venduto 28 milioni di copie dei suoi libri nel mondo ed è pubblicata in 50 paesi), presenta il suo nuovo libro L’ora blu (Piemme), in dialogo con la giornalista Alessandra Tedesco.

INFO: salonelibro.it



SPETTACOLO COREANO

Venerdì 18 ottobre ore 19.30

È una delle collaborazioni più longeve e prolifiche quella avviata nel 2022 da Mercato Centrale Torino con il MAO Museo d’Arte Orientale, che nel corso degli anni ha portato alla realizzazione di eventi congiunti musicali e performativi culminati con la co-produzione di un disco in edizione limitata di Shigeru e con un’esclusiva premiere degli artists Raja Kirik dall’Indonesia. Sulla stessa linea, che da sempre vede Mercato Centrale farsi promotore di arte e cultura, e sede di commistioni culturali tra realtà e tradizioni geograficamente lontane, si colloca la nuova performance organizzata negli spazi di Mercato Centrale Torino, che vedrà esibirsi per la prima volta in Italia il gruppo coreano Gooseung, uno dei giovani gruppi di performer di Samul nori, un moderno rituale dagli echi sciamanici: percussioni, arte acrobatica e danza, per una performance spettacolare e coinvolgente.

INFO: www.maotorino.it



CASTELLI APERTI

Domenica 20 ottobre

Prosegue anche nelle dimore storiche della provincia di Torino nel mese di ottobre la rassegna Castelli Aperti che riunisce al suo interno le più affascinanti dimore storiche piemontesi. Ancora una domenica d’autunno ricca di appuntamenti per una giornata all’insegna dell’arte, della storia e della cultura.

INFO: www.castelliaperti.it

CINEMA

BRITISH IRISH FILM FEST

Dal 18 al 20 ottobre

“Poco meno di un Festival, ma molto più di una festa”. Questo è sempre stato il British Irish Film Fest (BIFF) e quest’anno torna al Cineteatro Baretti di Torino dal 18 al 20 ottobre con un’edizione speciale. L’edizione 2024 sarà infatti la “Ginger Edition”, in memoria del fondatore ed ex- direttore artistico Daniele Manini, prematuramente scomparso nel dicembre scorso. Come in origine, il festival si svilupperà in tre giornate ricche di proiezioni esclusive di film in lingua originale sottotitolati, scelti tra le produzioni britanniche e irlandesi più recenti che hanno incontrato grandi favori di pubblico e di critica. Tra queste, 2 saranno delle premiere italiane e 5 film saranno presentati al cinema nel Nord Italia per la prima volta. L'evento vedrà la partecipazione di ospiti internazionali come la produttrice del film d’apertura “Eaten by Lions” Hannah Stevenson e della regista del film “Baltimore” Christine Molloy, oltre a 2 concerti live (la reunion dei The Jumpin’ Quails e quello del Rock n’ Rino), il vertical set di Miss Rossella, un pub interno al cinema e tour in bus scoperto del vivace e multietnico quartiere di San Salvario.

INFO: www.biffest.com





MARCELLO MASTROIANNI

Fino al 28 ottobre

A cento anni dalla sua nascita, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e Distretto Cinema rendono omaggio a Marcello Mastroianni. Fino al 28 ottobre 2024 la cancellata esterna della Mole Antonelliana ospiterà 12 pannelli di grande formato che riproducono 17 ritratti, intensi e scanzonati al tempo stesso, capaci di rivelare le tante anime dell’istrionico attore italiano. Le fotografie, selezionate da Roberta Basano (Responsabile della Fototeca del Museo Nazionale del Cinema), provengono dall’archivio fotografico di Angelo Frontoni, di proprietà del Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale e del Museo Nazionale del Cinema.

INFO: www.museocinema.it/it

MOVIE ICONS

Fino al 13 gennaio



Al Museo del Cinema arriva l'attesa mostra che celebra le grande icone del cinema internazionale. Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole Antonelliana e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

INFO: www.museocinema.it

CONCERTI

BASSI MAESTRO

Giovedì 17 ottobre ore 21

Rapper e figura di riferimento degli ultimi 25 anni di Hip Hop Italiano, produttore multi platino e dj con un’invidiabile collezione di vinili, Bassi Maestro torna a Hiroshima Mon Amour la sera di venerdì 18 ottobre con il suo nuovo progetto North of Loreto insieme al dj e produttore Crookers.

Il nuovo progetto di Bassi, ormai attivo da cinque anni, segna il distacco dell’artista dalle sonorità più Hip Hop e downtempo per resettarsi su un percorso dedicato alla musica elettronica e alla riscoperta dei suoni anni ‘80 che lo hanno ispirato a inizio carriera. Insieme a lui, sul palco, Crookers, artista electro house italiano, inizialmente un duo fondato nel 2003 dai disc jockey Phra (Francesco Barbaglia) e Bot (Andrea Fratangelo), le cui produzioni musicali vertevano principalmente sui sottogeneri electro house e fidget con una forte influenza hip hop.

INFO: www.mailticket.it



ENSI E NERONE

Venerdì 18 ottobre ore 21

Dopo il successo dell’album e del conseguente tour, Ensi e Nerone celebrano il progetto “Brava Gente” con due concerti di chiusura speciali con la band, nelle loro rispettive città, Torino e Milano. Arrivano sul palco di Hiroshima Mon Amour la sera di giovedì 17 ottobre alle ore 21. “Brava Gente”, il loro joint-album pubblicato a giugno 2023, è un progetto ricco di spunti derivanti dalla quotidianità e riflessioni date da giochi di parole ed assonanze. Il tutto è stato condito dalla rinomata scrittura di Ensi e Nerone, che alternandosi, sono riusciti a sfornare una prelibatezza per l’orecchio: barre serrate, flow e tanto stile. Il duo ha dato vita ad un album unico, ricco di sapori del passato ma con grande attenzione al sound contemporaneo, proprio come in cucina. I nomi non mancano tra i featuring, in cui figurano Shari, Silent Bob, Speranza e Salmo. Un degno gran finale, con un doppio live che si preannuncia epico grazie alla presenza della band, che arricchisce lo show e lo rende ancora più unico e soprattutto perché con questi due ultimi e irripetibili concerti si congelerà il progetto “Brava Gente”. È arrivato il momento di mettere una temporanea parola fine alla coppia più pesante del rap Italiano.

INFO: www.mailticket.it

ROBERTO VECCHIONI

Martedì 15 ottobre 2024, ore 21



Roberto Vecchioni, uno dei più grandi cantautori e poeti italiani, con il suo nuovo tour "Tra il silenzio e il tuono": un viaggio profondo che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario tra le note e le parole che hanno segnato la sua straordinaria carriera artistica. Conosciuto per la sua capacità di fondere poesia e musica, Vecchioni regalerà al pubblico una serata indimenticabile, in cui i suoi brani più celebri si alterneranno a nuove composizioni, creando un ponte tra il passato e il presente, tra il silenzio delle riflessioni intime e il tuono delle emozioni più forti.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011 6698034, www.teatrocolosseo.it

GLENN MILLER ORCHESTRA

Mercoledì 16 ottobre ore 20.30



Trombonista, direttore d’orchestra e compositore, Glenn Miller è stato uno dei più importanti e influenti musicisti del Novecento, autentica icona dell’epoca swing. A ottant’anni esatti dalla sua morte il suo mito continua a vivere e suonare nei principali teatri con la leggendaria orchestra che porta il suo nome ed è l’ensemble swing & jazz più amato al mondo.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011 6698034, www.teatrocolosseo.it



DOC BROWN MUSIC FEST

18 ottobre, 15 novembre e 13 dicembre

Doc Brown Booking Agency, in collaborazione con le Officine Ferroviarie, organizza un festival musicale che, nella prima edizione, vedrà sul palco dello storico locale torinese di corso Sommeiller 12 tre coppie di artisti che fanno parte del roster dell’agenzia. Tre serate a partire da venerdì 18 ottobre, quando Chris J Sandra & Tacoband (spaziano dai generi neo-soul e hip-hop, al jazz e alla dance) e poi Maracuja (funk/pop) saliranno sul palco per un’ora e mezza di musica dal vivo, dalle 22. Ingresso con formula “up to you”, ovvero a offerta libera. Bevuta di benvenuto omaggio per chi, prima degli eventi, mangerà nelle aree ristorante del locale. Gli altri due appuntamenti sono in programma per venerdì 15 novembre con Gionathan (genere funk/pop) e BlackRockStar (soul/urban) e venerdì 13 dicembre con Mazaratee (funk/rock) e Jonnie (cantautorato). In entrambe le serate si comincerà alle 22, con la stessa formula d’ingresso del 18 ottobre.

INFO:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-docbrown-music-fest-opening-concert-1030971161497



MUSICAL

ROCKY

Dal 18 al 27 ottobre. Giovedì e Venerdì ore 20.45, Sabato ore 19.30, Domenica ore 15.30



Un'emozionante adattamento musicale del celebre film, racconta la storia di Rocky Balboa, pugile che lotta per un'opportunità nella vita e nell'amore. Per la prima volta in Italia il Musical ispirato al film vincitore di tre premi Oscar, tra cui quello per il miglior film. Uno spettacolo mozzafiato, ma allo stesso tempo pieno di poesia, canzoni straordinarie, splendidi numeri di ensamble. La musica e le liriche sono dei vincitori del Tony Award e candidati all'Oscar Lynn Ahrens e Stephen Flaherty, il libretto del pluripremiato Tony Thomas Meehan, adattato dall'acclamata sceneggiatura nominata all'Oscar di Sylvester Stallone, lui stesso tra gli autori.

INFO: Teatro Alfieri, Piazza Solferino 4, Torino, tel. 011 562 3800, www.teatroalfieritorino.it





LIRICA

MANON LESCAUT

Fino al 29 ottobre

Tre opere autonome ma complementari, tre direttori d’orchestra, tre interpreti per una protagonista unica, tre diversi cast per un inedito “trittico”: ventuno recite in un mese, una vera sfida artistica e produttiva capace di mettere in luce la forza del Regio. Si tratta di Manon Manon Manon, ovvero "Manon Lescaut" vista da Daniel Auber, Jules Massenet e Giacomo Puccini. Tre versioni ma un unico regista: Arnaud Bernard.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it





ONE (WO)MAN SHOW

LUCA BIZZARRI

Giovedì 17 ottobre ore 20.30



Con "Non hanno un amico", Luca Bizzarri affronta, con toni brillanti e provocatorii, temi di grande attualità con la consueta ironia e profondità. Bizzarri mescola sapientemente comicità e critica sociale. Al centro di tutto c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011 6698034, www.teatrocolosseo.it

EDOARDO PRATI

Venerdì 18 e Sabato 19 ottobre ore 21



“Cantami d’amore” è il primo spettacolo dello studente, divulgatore e influencer di letteratura classica. Classe 2004, Prati traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici. Dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, porta ora sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per “cantare d’amore”. Regia di Enrico Zaccheo.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria Reale, euro 20-18 euro, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it

FEDERICO BUFFA

Venerdì 18 ottobre ore 20.30



Il ritorno di un narratore eccezionale: con il suo straordinario spettacolo "La Milonga del Futbol", Buffa racconta le storie più avvincenti e i personaggi più carismatici del mondo del calcio con una passione e un'abilità narrativa senza pari. Un viaggio albiceleste tra Omar Sivori, Diego Armando Maradona e Renato Cesarini. Storie potenti, intrise di romanticismo e italianità, impreziosite dalla musica di Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto. Regia di Pierluigi Iorio.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011 6698034, www.teatrocolosseo.it





TEATRO

CENCI - RINASCIMENTO CONTEMPORANEO

Fino a Domenica 20 ottobre. Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30, Mercoledì e Venerdì ore 20.45, Domenica ore 16



Lo spettacolo racconta la storia di Beatrice Cenci, nobildonna appartenente a una delle più influenti famiglie romane del Rinascimento, che nel 1599 viene giustiziata per parricidio, dopo essersi difesa dagli abusi di un padre violento e depravato. La scrittura drammaturgica e la regia sono a cura di Giorgia Cerruti, che sarà in scena insieme a Davide Giglio, Francesco Pennacchia e Francesca Ziggiotti. Lo spettacolo è prodotto dalla Piccola Compagnia della Magnolia.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, euro 28-25, tel. 0115169555 – 800235333 – www.teatrostabiletorino.it

COSE CHE SO ESSERE VERE

Fino al 27 ottobre. Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30; Mercoledì e Venerdì ore 20.45; Domenica ore 16; Lunedì riposo



Debutto in prima nazionale per questo spettacolo di Andrew Bovell, nella traduzione di Micol Jalla, per la regia di Valerio Binasco, che apre la stagione del Teatro Stabile. I protagonisti di questo toccante, divertente e coraggioso dramma, che ruota intorno alla storia di una famiglia e di un matrimonio, sono lo stesso direttore artistico dello Stabile, Binasco, e Giuliana De Sio. La pièce è ambientata in una villetta nella periferia meridionale di Adelaide, in Australia, ed è una fotografia complessa e acuta dei meccanismi domestici e matrimoniali, che muta continuamente punto di vista attraverso gli occhi di quattro fratelli che lottano per definire se stessi, al di là dell’amore e delle aspettative dei genitori. “Si tratta di un testo dal grande impatto emotivo”, spiega lo Binasco. “Bovell penetra infatti senza pudore in tutti i sentimenti che possono dar vita a un ritratto di famiglia e cattura la nostra commozione”.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, euro 37-34, tel. 0115169555 – 800235333 – teatrostabiletorino.it

DORMONO SULLA COLLINA

Dal 17 al 20 ottobre. Giovedì e Venerdì ore 21, Sabato ore 19.30, Domenica ore 16



Un'antologia di Spoon River all’italiana con l’Accademia dei Folli. Con musiche di Fabrizio de Andrè. Con Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Carlo Roncaglia. E con Paolo Demontis (armonica) e Andrea Cauduro (chitarra). Regia di Carlo Roncaglia.

INFO: Teatro Studio Bunker, via Paganini 0/200, tel. 3456778879, www.accademiadeifolli.com

DUX PINK

Giovedì 17 ottobre ore 21

Monologo provocatorio sugli stereotipi di genere in rapporto al potere. Attraverso quattro famose donne di regime si ricolloca il ruolo femminile negli eventi del 900, in una prospettiva total pink. Di Ivonne Capece, Compagnia (S)Blocco5.

INFO: Cubo Teatro, via Pallavicino 35, prevendite online: asterlizze.it

TROIANE

Giovedì 17, Venerdì 18 e Sabato 19 ottobre ore 21



Rivisitazione del classico di Euripide, racconta la tragedia della guerra mettendo al centro il punto di vista della donna. Le vicende narrate sono infatti il pretesto per dare voce a cinque donne stravolte dalla guerra: duemila anni fa come oggi, i conflitti spezzano l'anima umana, sconvolgendo ogni possibilità d'amore. La musica è a tutti gli effetti la sesta attrice in scena, che esplode quando le voci delle cinque interpreti danno voce al viaggio emotivo dello spettatore. Regia e drammaturgia Luigi Orfeo.

INFO: Casa Fools, via Bava 39, euro 12-9, www.casafools.it

PIAZZA PARADISO CABARET

Venerdì 18 ottobre ore 18.30



Oggi l'ospite sul palco della rassegna di risate di Piazza Commerciale Botticelli è il comico Marco Marzocca, che porterà in scena i suoi personaggi più noti.

INFO: Centro Commerciale Piazza Paradiso, piazza Bruno Trentin, 1 Collegno, www.piazzaparadiso.it

LA NOTTE DELLA REPUBBLICA

Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 ottobre



Spettacolo esito del Master Internazionale per Attrici e Attori LoStudio, con la direzione artistica di Marco Lorenzi e de Il Mulino di Amleto e la direzione organizzativa di Maurizio Bàbuin e Santibriganti Teatro. In scena le attrici e gli attori che si apprestano a terminare il percorso di alta formazione.

INFO: Ex-Cimitero di San Pietro in Vincoli, via San Pietro in Vincoli 28, lostudiotorino.com

TRA PALCO E REALTÀ

Sabato 19 ottobre ore 20.30



Un evento esplosivo che unisce musica, danza e parole in un’unica esperienza coinvolgente. La conduzione è affidata a due grandi nomi del panorama artistico italiano: Klaudia Pepa, ballerina e coreografa, nota per le sue straordinarie esibizioni in “Open” di Daniel Ezralow e per la sua partecipazione ad alcune edizioni di “Amici” e Garrison Rochelle, celebre coreografo, è stato uno dei protagonisti della danza contemporanea in Italia. Insieme a loro alcuni dei più interessanti fra i giovani artisti del panorama italiano, nella doppia veste di artisti in straordinarie performance di canto o danza e di persone, che si racconteranno agli spettatori con le proprie fragilità, esperienze, sogni.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011 6698034, www.teatrocolosseo.it, leggi QUI

I LUPI MANNARI VANNO A FUNGHI

Sabato 19 ottobre ore 21

Si vuole tentare un’analisi immaginifica della figura di uno dei più mostruosi serial killer di tutti i tempi: il mostro di Rostov, il Cittadino X, il Macellaio Rosso; in poche parole, Andrej Romanovič Čikatilo, che negli anni ’80 uccise 53 persone tra bambine, bambini e giovani donne. Più volte fermato dalla polizia, più volte rilasciato. Scagionato quasi a forza, Čikatilo fu anche professore di letteratura russa. Non si rinuncia all’ironia nonostante la tragicità del personaggio. Si vuole arrivare ad un senso universale partendo dal particolare. Di Adriano Marenco, con Nathalie Bernardi e Gianni Mariani; Regia di Valentina Anselmi.

INFO: Piccolo Teatro Comico di Torino, via Mombarcaro 99

POETICA

Domenica 20 ottobre ore 21

Poetica è una mappa umanografica dei paesi italiani, un viaggio alla scoperta di luoghi che conservano la memoria della gente che li ha abitati. Lo spettacolo parte da una riflessione sulle poesie di Franco Arminio e crea una mappa di luoghi fisici e memorie.

INFO: Bellarte, via Bellardi 116, prevendite online: asterlizze.it





PER BAMBINI

IL CUBO MAGICO

Sabato 19 ottobre e Domenica 20 ottobre ore 16.30



In scena due personaggi che giocano e attraverso il gioco imparano a conoscere ciò che sta loro intorno: questa è la storia dell’incontro di UNO e L’ALTRO. Entrambi entrano in un mondo fatto solo di cubi: cubi grandi, cubi piccoli, cubi grigi, cubi rosa, cubi gialli, cubi azzurri… Perché un cubo può diventare uno sgabello per sedersi a parlare ma anche un muro che divide come nelle guerre. E sotto una maglietta può essere la pancia di una mamma e sopra la testa un cappello, o un palloncino che ti porta in giro per guardare tutto il mondo. Dai 3 anni in su.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Corso Galileo Ferraris 266, Torino, tel. 011 19740280, www.casateatroragazzi.it

GIANDUJA TUTTO DA RIDERE

Sabato 19 e Domenica 20 ore 17



Spettacolo per burattini di e con Marco Grilli. Nella nuovissima sede della Fondazione Marionette Grilli, approda l'eroe torinese Gianduja alle prese con mille peripezie e gags comiche. Lo spettacolo è recitato dal vivo e prevede interazione con il pubblico. Dalle 16 alle 17 laboratorio didattico sulla costruzione di marionette in cartoncino.

INFO: Casa Gianduja, via Pettinati 10, www.marionettegrilli.it, prenotazione obbligatoria a prenotazioni@casagianduja.it

I CINQUE FRATELLI CINESI

Sabato 19 ottobre ore 17.30 e Domenica 20 ottobre ore 11



In un paesino non distante dal mare non c’è più pesce. Nessuno riesce a catturare nemmeno una sardina. Nessuno, tranne un misterioso ragazzo, primo di cinque fratelli. Cinque fratelli speciali, che tra loro si somigliano moltissimo, ognuno con un potere da tenere segreto. Rivelarlo potrebbe metterli seriamente in pericolo. Ed è proprio quando il primo fratello cede alle insistenti richieste di un bambino che si dovrà correre ai ripari. Nella storia originale primo fratello è accusato di un reato gravissimo e condannato al massimo della pena: la morte. Nello spettacolo sarà il popolo (un paper puppet fatto di 34 omini, 34 come le vere giurie cinesi) insieme al pubblico a decidere le sorti del protagonista che grazie ad un abile, ma non malizioso, gioco di scambi con i suoi fratelli e i loro poteri segreti riuscirà, spoiler, a farla franca e a deludere il boia. Dagli 8 anni.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Corso Galileo Ferraris 266, Torino, tel. 011 19740280, www.casateatroragazzi.it





DANZA

THEATRE OF DREAMS

Giovedì 17, Venerdì 18 e Sabato 19 ottobre ore 20.45



Hofesh Shechter, uno dei coreografi più dirompenti della danza contemporanea, torna a Torinodanza Festival con una nuova creazione che esplora in profondità il mondo della fantasia e del subconscio, rivelando paure, speranze e desideri della mente umana. Tre musicisti eseguiranno le musiche dal vivo, accompagnando il pubblico nell’immersione totale in un mondo onirico.

INFO: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri, www.torinodanzafestival.it

MOSTRE

BERTHE MORISOT

Fino al 9 marzo

Nell’anno internazionalmente dedicato all’Impressionismo, dal 16 ottobre 2024 al 9 marzo 2025 la GAM presenta la mostra “Berthe Morisot. Pittrice impressionista”, che celebra la storia e il percorso artistico dell’unica donna tra i fondatori del movimento impressionista. L’esposizione a cura di Maria Teresa Benedetti e Giulia Perin, è in collaborazione con il Musée Marmottan Monet di Parigi e illustra il legame di Morisot con la poetica del movimento, facendo emergere il suo personalissimo timbro nel cogliere la labilità dell’attimo, simbolo della fragilità dell’esistenza. Attraverso una selezione di opere, tra celebri dipinti e incisioni, provenienti da prestigiose istituzioni pubbliche – tra cui, oltre al Musée Marmottan Monet di Parigi, il Musée d'Orsay di Parigi, il Musée des Beaux-Arts di Pau, il Museo Nacional Thyssen-Bornemisza di Madrid, il Musée d'Ixelles di Bruxelles, l’Institut National d'Histoire de l'Art (INHA) di Parigi – e importanti collezioni private, la mostra ripercorre la vita e la carriera di Berthe Morisot, dai suoi esordi connessi al sodalizio artistico e umano con Édouard Manet, fino alla piena adesione alla poetica impressionista. Il percorso espositivo si sviluppa in sezioni tematiche dedicate ai principali soggetti protagonisti della produzione di Morisot - luoghi all’aperto, interni animati da figure colte in situazioni di intimità o nel brillio della vita sociale, paesaggi marini, famiglia, case e giardini – e racconta il suo stile leggero, talvolta sorprendentemente ellittico e moderno. L’allestimento accoglie anche un display, appositamente ideato per il percorso espositivo, di Stefano Arienti, artista italiano tra i più riconosciuti, che crea un confronto con Morisot e i valori del linguaggio impressionista, a cura di Chiara Bertola, Direttrice della GAM.

INFO: www.gamtorino.it

#SERIALMANIA

Fino al 24 febbraio

Nell’epoca d’oro delle serie, il Museo Nazionale del Cinema di Torino gli dedica un’intera mostra che spazia dai grandi classici, come Twin Peaks, E.R. Medici in prima linea, Friends fino ai più recenti come Squid Games, House of cards, Il trono di spade e Mare fuori. Curato da Luca Beatrice e Luigi Mascheroni e allestiti al piano di accoglienza della Mole Antonelliana, il percorso espositivo ripercorre attraverso dodici titoli iconici, dagli anni ‘90 ad oggi, gli strettissimi legami, le influenze, le connessioni, le affinità e le differenze fra il cinema e le serie tv, sottolineando come il cinema, nel corso degli anni, abbia dovuto affrontare passaggi di profonda modificazione genetica necessari per un mezzo in continua espansione ed evoluzione.

INFO: https://www.museocinema.it/it

TINA MODOTTI E MIMMO JODICE

Dal 16 ottobre al 2 febbraio

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino annuncia il programma espositivo per il prossimo autunno, questa volta dedicato a due grandi maestri della fotografia: Tina Modotti e Mimmo Jodice. Dal 16 ottobre 2024 gli spazi del Centro accolgono la mostra Tina Modotti. L’opera, a cura di Riccardo Costantini – promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e realizzata in collaborazione con Cinemazero – dedicata a una delle figure più rilevanti della fotografia del XX secolo. Il percorso espositivo si snoda intorno all’avventurosa vita della fotografa, nata da un’umile famiglia di Udine, poi emigrata negli Stati Uniti e successivamente in Messico, da dove è stata esiliata, migrando in Germania, Russia, Spagna, per poi ritornare in Messico, dove si è spenta a soli 46 anni. Le 300 opere esposte a Torino raccontano la poliedricità, le peculiarità artistiche, l’indole curiosa, partecipe e libera di Modotti, che durante la sua breve ma intensa carriera è riuscita a catturare l’intensità e i contrasti dei mondi che ha attraversato, espressi con ritratti di vita quotidiana, ma anche e soprattutto raccontando l’ingiustizia, il lavoro, l’attivismo politico, la povertà, le contraddizioni del progresso e del passaggio alla modernità. La mostra di CAMERA ha inoltre una rilevanza dal punto di vista documentale, in quanto raccoglie diversi materiali inediti, video, riviste, documenti, ritagli di quotidiani, ritratti dell’artista, nonché fotografie che risalgono alla prima e unica esposizione che realizzò Tina Modotti nel 1929 e che testimoniano e rendono giustizia all’arte della fotografa. La mostra è accompagnata da un ricco catalogo edito da Dario Cimorelli Editore. In concomitanza, fino al 2 febbraio 2025, la Project Room di CAMERA ospiterà Mimmo Jodice. Oasi, mostra in collaborazione con Fondazione Zegna. Curata da Walter Guadagnini con la collaborazione di Barbara Bergaglio, la mostra presenta per la prima volta 40 immagini appartenenti alla serie realizzata dal fotografo napoletano tra la primavera e l’inverno del 2008, per una committenza ricevuta dalla Fondazione. Uno straordinario corpus all’interno del quale è possibile ritrovare tutta la poetica di Jodice, la sua capacità di trasformare gli elementi della realtà, naturali o artificiali, paesaggi o interni, piante o macchinari industriali, in visioni metafisiche, sospese nel tempo e nello spazio.

INFO: www.camera.to

DALLA GNAM DI ROMA AI MUSEI REALI

Dal 19 ottobre al 2 marzo

Un'ottantina di opere dei grandi maestri del Novecento italiano sono in arrivo dalla Gnam di Roma ai Musei Reali. curata dalla direttrice della Gnam Renata Cristina Mazzantini e da Luca Massimo Barbero, la mostra affianca i capolavori di Giuseppe Capogrossi, ma anche di Lucio Fontana, Alberto Burri, Mimmo Rotella, Afro e Piero Dorazio, Giulio Turcato, Gastone Novelli, Toti Scialoja, Michelangelo Pistoletto, tutti a confronto tra loro con opere storiche.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/

BEYOND ALIEN H. R. GIGER

Fino al 16 febbraio 2025

Alien è in città. A dieci anni dalla scomparsa di Hans Ruedi Giger, il Museo Storico Nazionale d’Artiglieria dell’Esercito - Mastio della Cittadella di Torino rende omaggio alla mano dietro la creazione dell’iconico mostro extraterrestre. Fino al 16 febbraio 2025, apre la mostra 'Beyond Alien: H.R. Giger', un percorso espositivo che racconta uno degli artisti più affascinanti e controversi del secondo Novecento, che presenta la più ricca collezione di opere del maestro esposte in Italia. La mostra, a cura di Marco Witzig, massimo esperto internazionale dell’artista, è prodotta da Navigare s.r.l, in coproduzione con Glocal Project e ONO arte e vuole ripercorrere l’intera carriera del grande maestro svizzero che ha profondamente cambiato e influenzato il surrealismo, l’horror fantascientifico e l’immaginario gotico contemporaneo. Oltre settanta pezzi originali fra dipinti, sculture, disegni, fotografie, oggetti di design e video provenienti dal Museo Giger, in Svizzera, diretto da Carmen Giger, vedova del maestro.INFO: https://www.museocinema.it/it/news/9961

MEMORIE D'ACQUA

Fino al 18 novembre

Nell’ambito della mostra Change! Ieri, oggi, domani. Il Po, il progetto espositivo Memorie d’acqua. Parole e immagini presenta a Palazzo Madama il lavoro svolto dall’Atlante Linguistico Italiano, istituto fondato nel 1924 sotto la direzione di Matteo Giulio Bartoli (1873 – 1946) all’Università di Torino, con il supporto dalla Società Filologica Friulana. L’esposizione sviluppa alcune delle tematiche affrontate dalla mostra Change!, osservandole attraverso la lente interpretativa della lingua, della cultura popolare e della memoria collettiva: da quello della gestione dell’acqua secondo criteri di sostenibilità propri degli usi preindustriali, a quello della costruzione e cura del paesaggio come elemento vitale, sino al parallelo tra la biodiversità (rappresentata dalle svariate specie animali e vegetali) e la ricchezza terminologica dialettale documentata dall’Atlante Linguistico Italiano.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it/

WORLD PRESS PHOTO

Fino a domenica 24 novembre

Palazzo Barolo accoglie di nuovo la mostra del concorso World Press Photo 2024 che ogni anno premia i migliori fotoreporter del mondo. 130 scatti che potranno essere ammirati fino a domenica 24 novembre. Una mostra che è anche una panoramica completa sull’attualità di tutto il mondo. Quest’anno le foto premiate portano la firma di autori internazionale, ma di nessun italiano. Oltre ai conflitti mondiali più noti, come Ucraina e Gaza, i reporter hanno documentato anche quelli meno conosciuti, come quello in Iran e Myanmar. Tra gli altri temi scelti il cambiamento climatico, le crisi economiche e le migrazioni degli animali.

INFO: www.worldpressphototorino.it

THE BEST OF GLASSTRESS

Fino al 10 novembre

Il vetro nella sua forma più elegante e prestigiosa attraverso la lavorazione di grandi artisti internazionali nella mostra The Best of Glassstress alla Reggia di Venaria e al Castello della Mandria. Da Ai Wei Wei a Tony Cragg, passando per Vanessa Beecroft, sono presenti con le loro raffinate opere fino al 10 novembre. Un grande progetto che promuove l’uso del vetro nel mondo dell’arte contemporanea e che in precedenza è stato esposto a Venezia ideato e progetto della Fondazione Berengo.

INFO: lavenaria.it/it



MASSIMO SACCHETTI

Fino al 10 novembre

La programmazione estiva di Flashback Habitat Ecosistema per le Culture Contemporanee si arricchisce con la nuova mostra dal titolo Galaverna, composta da otto sculture dell’artista valdostano Massimo Sacchetti. Le opere saranno esposte negli spazi di Corso Giovanni Lanza 75. Nell’arte di Massimo Sacchetti, la natura è l’origine e lo strumento che modella l’opera. Il legame con il territorio d’origine, Gressoney-Saint-Jean, costituisce la struttura portante delle sue galaverne. L’artista coglie nel trascorrere del tempo e nel mutare delle stagioni la materia e la suggestione che plasmano le sculture. Proprio da qui scaturisce la Galaverna che dà il nome alla mostra: quel fenomeno atmosferico che si verifica quando, tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, la temperatura inizia ad abbassarsi e dalla brina si creano dei veri e propri cristalli, forme fugaci e fragili eppure straordinarie, frammenti di ghiaccio che si depositano sui rami, sull’erba, componendo una geografia del paesaggio dalle tinte fiabesche, oniriche. L’ispirazione dell’artista nasce da queste visioni e dalla volontà di immortalare un fenomeno che diversamente sarebbe solo effimero, incastonando su legno di larice l’allusione a questo spettacolo della natura.

INFO: www.flashback.to.it

CHANGE. IERI, OGGI, DOMANI. IL PO

Fino al 13 gennaio

A Palazzo Madama una mostra che, in parallelo a un ampio progetto territoriale, racconta il tema della crisi climatica prendendo come punto di partenza i cambiamenti millenari lungo il percorso del fiume Po. Change. Ieri, oggi, domani. Il Po è il titolo dell’iniziativa che coinvolge l’Assessorato alla Cura della Città, Verde Pubblico e sponde fluviali della città di Torino, ma anche ABDPO e l’Aipo, il Polito e l’Eruopean Research Institute. La mostra allestita a Palazzo Madama affronta il tema dell’acqua e del nostro Grande Fiume attraverso la pittura e la fotografia, ma anche i reperti fossili, le cartografie storiche.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it

ARCA. ANTONIO BIASUCCI

Fino al 6 gennaio

Antonio Biasucci è il terzo ospite del progetto La Grande Fotografia Italiana alle Gallerie d’Italia di Torino. La mostra Arca, che raccoglie oltre 250 scatti, sarà aperta fino al 6 gennaio 2025. Una ricerca quella di Biasucci passa dai grandi temi ancestrali, come il cielo stellato, ma anche l’impasto del pane o tronchi degli alberi che sembrano delle città futuriste, fino ai grandi ritratti umani, come il progetto sui rifugiati del campo di Souda, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del rifugiato curdo Rouaf, o quello realizzato all’ospedale di Matany in Uganda su donne partorienti, immagini potenti che tramettono tutte le difficoltà di madri che spesso davano alla luce neonati già morti.

INFO: gallerieditalia.com/it/torino

INSIDE MONET

Fino al 3 novembre

L’Orto Botanico dell’Università di Torino arrivano i tour di Inside Monet, un’appassionante esperienza in realtà virtuale tra arte e natura, a cura di Way Experience – la media company tra i leader in Italia dei progetti di Virtual Reality nel settore del turismo culturale, vincitrice dell’Oscar dell’Innovazione Premio Angi 2022. Dopo due mesi di Inside Monet al Parco del Valentino, l’esperienza ha trovato nell’Orto Botanico dell’Università di Torino la cornice perfetta per esaltare il connubio tra la bellezza della natura e la magia della Realtà Virtuale. Inside Monet è una Virtual Reality Experience di taglio culturale, pensata per un pubblico trasversale, che unisce l’arte allo studio della natura, della luce, riportandoci nell’atmosfera di quei fermenti culturali che hanno contrassegnato il vitale mondo artistico parigino della seconda metà dell’Ottocento. Un nuovo viaggio in cinque tappe, dal Levar del Sole a Lo stagno delle ninfee, nel tempo e nello spazio concepito da Way Experience che permette di vivere in prima persona il concetto di en plein air, il metodo pittorico principalmente adottato dal gruppo degli Impressionisti per meglio cogliere le sottili sfumature generate dalla luce su ogni singolo dettaglio. L’intero tour prenderà vita all’interno dell’Orto Botanico, museo dinamico per sua stessa natura, proponendo, in linea con il luogo ospite, un itinerario alla scoperta di un’oasi segreta nel cuore della città.

INFO: www.wayexperience.it

OROGENESI

Fino al 20 ottobre

Rocce, scogli, isole, forme minerali, montagne sono presenze che sembrano emergere dalle viscere della Terra, come apparse in seguito a un processo di orogenesi. Questo il concept della nuova mostra Alberto Di Fabio. OROGENESI. Dipinti e disegni degli anni Novanta del Museo Nazionale della Montagna di Torino. A cura di Andrea Lerda e visitabile da mercoledì 24 aprile fino al 20 ottobre, è la prima esposizione che un’istituzione italiana dedica alla produzione realizzata dall’artista nel corso degli anni Novanta.

INFO: www.museomontagna.org

LE MERAVIGLIE DELLA SETA E DEL PELTRO

Fino al 28 gennaio 2025

Una veste premaman in seta dei primi anni dell’800, un pregevole caracò damascato, il corsetto simbolo della donna rivoluzionaria francese, un abito da sera in taffetas cangiante di inizio ‘900. Sono solo alcuni dei pregevoli abiti e tessuti storici esposti al secondo piano di Palazzo Madama fino al 28 gennaio 2025.

INFO: www.palazzomadamatorino.it/it

