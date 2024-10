Volley femminile - Questa sera alle 21 un nuovo appuntamento con “TIME OUT”; Ospiti il libero Faraone e l’allenatore Basso

Come tutti i venerdì, ritorna puntualmente anche questa sera, dalle ore 21, “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. Il secondo appuntamento stagionale vedrà nei panni dell’ospite in studio l’allenatore della BAM Mondovì Claudio Basso, mentre in collegamento da Casalmaggiore ci sarà l’esperto libero salentino Giorgia Faraone. Tra gli argomenti della serata anche l’attesissimo derby piemontese tra la Wash4green Pinerolo e la Honda Olivero Cuneo, in programma questo sabato pomeriggio alle ore18. Numerose, come di consueto, le interviste che andranno in onda nel corso della puntata. Protagoniste di questo appuntamento saranno Josephine Obossa (Uyba B.A.), Benedetta Sartori (Uyba B.A.), Sara Panetoni (Honda Olivero Cuneo), Yasmina Akrari (Wash. Pinerolo), Michele Marchiaro (Wash. Pinerolo), Giada Cecchetto (Futura B.A.) e Giulia Viscioni (BAM Mondovì). Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulle home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook.