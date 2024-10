Rifacimento dell'impianto di illuminazione dentro la galleria Quaglizzo sulla statale 565 "di Castellamonte"

Anas ha programmato il rifacimento dell’impianto di illuminazione all’interno della galleria Quagliuzzo I, lungo la strada statale 565 “di Castellamonte” nell’ambito del territorio comunale di Quagliuzzo (TO). Il piano di intervento prevede la sostituzione dei 108 corpi illuminanti esistenti con nuovi punti luce LED a risparmio energico oltre alla sostituzione delle canaline e dei quadri elettrici.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, a partire da oggi, lunedì 21 ottobre, sarà attivo il senso unico alternato nella fascia oraria notturna 22:00 – 6:00. Gli interventi sono stati programmati nel solo orario notturno al fine di contenere il più possibile i disagi al traffico locale. Il completamento delle lavorazioni, che saranno sospese durante il fine settimana, è previsto entro venerdì 15 novembre.

L’intervento sugli impianti in galleria Quagliuzzo I rientra in un ampio corpo di lavori attivato da Anas su tutto il territorio piemontese che prevede la sostituzione delle lampade esistenti con punti luce LED a risparmio energetico, per un investimento complessivo che ammonta a circa 2,5 milioni di euro.