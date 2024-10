Sport |

La Reale Mutua cade al Palabertocchi contro la Orzinuovo degli ex

L'ottima prova balistica della squadra di Ciani condanna Torino alla sconfitta esterna

Passo falso della Reale Mutua Basket Torino, che al PalaBertocchi di Orzinuovi cede il passo alla Gruppo Mascio della ex “pattuglia” gialloblù formata da coach Ciani, Luca Vencato, Simone Pepe e Tommaso Guariglia. I gialloblù malgrado una buona partenza sono costretti ad inseguire per gran parte del match i padroni di casa, forti di un tiro dalla lunga distanza vicino al 40% nell’arco dei 40’. A poco servono i tentativi di Taylor (il migliore dei suoi, 20 punti per lui a referto) di tenere a galla la squadra, i gialloblù affondano nella prima parte del match, scivolando fino al -22 che, di fatto, chiude i giochi prima della sirena del quarto quarto. CRONACA La Reale Mutua parte forte e segna i primi punti del match con Schina e Severini (0-4). I padroni di casa si vedono solo dopo 70’’ con Devoe, ma è ancora Torino ad avere il pallino del gioco e con Taylor e la bomba di Montano segna il +9 (4-13). Sul massimo svantaggio Coach Ciani richiama i suoi i per raccogliere le idee e in effetti al rientro in campo c’è una Gruppo Mascio diversa: parziale di 13-0, partita capovolta e primo sirena che suona sul vantaggio (23-19) dei padroni di casa. Non cambia il leitmotiv nella seconda decina: Orzinuovi fa il bello e cattivo tempo travolgendo la Reale Mutua di coach Boniciolli, che torna nello spogliatoio con un ritardo di diciotto lunghezze (53-35). Nella ripresa i padroni di casa abbassano i ritmi di un match che virtualmente hanno già messo al fresco: la Reale Mutua prova ad impensierire i lombardi con Taylor e Montano, ma il solco scavato nei primi 20’ è troppo profondo per essere colmato dai gialloblù. Finale 82-71. Gruppo Mascio Orzinuovi - Reale Mutua Basket Torino 82-71 (23-19, 30-16; 18-18, 11-18)

Orzinuovi: Bertini 8, Moretti 8, Pepe 4, Bogliardi 3, Loro, Costi 22, Guariglia, Williams 10, Devoe 24, Bergo NE, Vencato 3, Frigerio NE. All. Ciani

Torino: Landi 2, Schina 7, Gallo 8, Seck 5, Severini 4, Montano 11, Ladurner 4, Osatwana NE, Taylor 20, Ajayi 10. All. Boniciolli

Salvatore Macheda

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.