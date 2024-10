Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo cerca il riscatto contro Ungureanu e Németh

La strada del riscatto dopo la sconfitta di Firenze passa da due ex: Adelina Ungureanu e Anett Németh. Domani, martedì 29 ottobre, alle 20,30, la Wash4green Pinerolo ospiterà al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte la Bartoccini-Mc Restauri Perugia in un match dove sarà importante portare a casa tre punti per muovere nuovamente la classifica.

Dopo le due prestazioni incoraggianti con Milano e Novara e la prima vittoria con Cuneo, il tonfo di Firenze ha lasciato l’amaro in bocca e la voglia di reagire per risalire la china in classifica, dove attualmente la Wash4green è decima a 3 punti, mentre Perugia è 13esima a 2.