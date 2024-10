Rossi (Pd): "Incomprensibile la scelta del governo di tagliare i fondi a sostegno del settore automotive"

“Il taglio dei fondi a sostegno del settore automotive previsto dal disegno di legge di bilancio è un segnale drammatico delle reali strategie della destra al governo del paese sul settore e sulla manifattura in generale. Per Torino e il Piemonte è certamente una scelta che va nella direzione opposta a ciò di cui ci sarebbe bisogno” lo afferma il segretario regionale del Partito Democratico del Piemonte, Domenico Rossi in riferimento alla riduzione di oltre 4 miliardi di euro, l’80% nel quinquennio 2025-2030, che dovevano essere destinati all’adozione di misure a sostegno della riconversione della filiera.

“Una scelta sconcertante che ignora del tutto le angoscianti condizioni dei lavoratori del settore e la crisi che sta colpendo le imprese” sottolinea Rossi.

“Evidentemente i Ministri Urso, Fratin e Tajani, presenti all’assemblea annuale dell’Unione Industriali, non hanno saputo o voluto accogliere l’appello del Presidente dell’Unione Industriali Torino, Marco Gay, che chiedeva il massimo sforzo possibile per sostenere la forza produttiva del nostro Paese.” rilancia il segretario Dem.

“Proprio ieri, a margine dell’assemblea degli industriali, il presidente Cirio ha dichiarato di lavorare affinché le imprese piemontesi possano continuare a crescere per creare e dare lavoro: con quali risorse? Secondo quale strategia? C’è un piano regionale per rilanciare il settore manifatturiero e in particolare sostenere l’automotive? Mi aspetto che sia coerente e si faccia tramite presso il ministero affinché il fondo automotive venga ripristinato e implementato come auspicano sindacati e imprese” conclude Rossi.