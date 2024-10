Inclusion Job Day, un’edizione record per numero di utenti iscritti all’evento

(Adnkronos) - Sono oltre 700 le persone che hanno partecipato alla terza edizione di Inclusion Job Day, svoltasi il 25 ottobre scorso, l’evento online nato grazie alla collaborazione tra la digital agency Hidoly e Cesop Hr Consulting Company. I candidati hanno risposto numerosi, ben il 40% in più rispetto alle precedenti edizioni, a oltre 230 profili proposti dalle aziende partecipanti, provenienti da diversi settori merceologici: dal farmaceutico alle multiutility, dal bancario al comparto delle infrastrutture, dall’alimentare al cosmetico. Nell’agorà virtuale di Inclusion Job Day ancora una volta l’incontro fra imprese di alto livello e persone qualificate ha saputo creare opportunità concrete di lavoro per chi vuole dare una svolta alla propria carriera dimostrando che la disabilità non è un limite e contribuendo a promuovere una cultura dell’inclusione nel nostro Paese. Alcune delle storie di successo sono state pubblicate nella sezione magazine del sito Inclusion Job Day.

Nell’edizione di ottobre, il 55% dei 741 partecipanti è laureando o laureato principalmente in Giurisprudenza, Economia Aziendale, Psicologia, Scienze Politiche e, dal punto di vista geografico, proviene principalmente da Lazio, Lombardia e Piemonte; a seguire Puglia, Campania, Sardegna, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, e Toscana.

Creata nel 2020 per far fronte alle limitazioni della pandemia, la piattaforma Inclusion Job Day - accessibile secondo le linee guida Wcag 2.0 - si conferma un punto di riferimento nello scenario nazionale dedicato al recruiting delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette. Ad oggi conta oltre 5.000 iscritti e un database di 12mila utenti provenienti da tutte le regioni italiane fra diplomati, laureandi e laureati nelle diverse discipline.

Giunto alla 15ma edizione, l’ultima del 2024, l’evento è stato preceduto, come di consueto, da Inclusion Job Talk, la tavola rotonda che invita esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico a discutere su temi legati alla DE&I. Argomento scelto per l’appuntamento di ottobre “Diversità e integrazione per vivere bene sul luogo di lavoro”. Ne hanno discusso: Barbara Bichiri, assessore alle Politiche Sociali; Giuseppe Perfetto, psicoterapeuta e psicologo del lavoro; Dario Migliavacca, People and Team Development coach; Manuela Pioltelli, responsabile Area Collocamento Mirato dell’agenzia per il lavoro Umana. Moderatore dell’incontro Fabio Insenga, vicedirettore dell’agenzia Adnkronos, media partner dell’evento.

Come punto di riferimento in tema di DE&I e grazie all’esperienza maturata in 15 edizioni di Inclusion Job day, l’agenzia Hidoly e Cesop Hr Consulting Company hanno lanciato una nuova iniziativa dedicata alle aziende che hanno partecipato alle varie edizioni e aperta anche a chi vorrà dare il proprio contributo. Si tratta di una survey dedicata alle tematiche DE&I indirizzato alle imprese: attraverso il loro feedback si darà vita a un Osservatorio specifico con l’obiettivo di misurare il livello di maturità delle aziende in relazione allo sviluppo delle politiche e delle pratiche legate a queste tematiche in tutti i suoi aspetti e valorizzare le best practices.

Le aziende interessate a partecipare all’indagine, possono fare richiesta del questionario inviando una mail a segreteria@inlusionjobday.com.