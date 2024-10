Auto e appartamenti razziati a Mirafiori Sud: "Ci sentiamo ostaggi tra le mura"

Topi d'auto in azione a Mirafiori Sud. L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato questa notte in via Somalia, dove i ladri si sono introdotti all'interno di una vettura e hanno sradicato l'autoradio. Ad accorgersi del furto questa mattina alla 7 il proprietario Salvatore Fiorino, che commenta: "Sono molto amareggiato per l'accaduto: negli ultimi 2 anni, a Mirafiori Sud ci sentiamo abbandonati a noi stessi".

"Ladri dalle verande"

"I furti negli appartamenti - continua - sono diversi: ormai le porte blindate non sortiscono nessun effetto. In diversi casi i ladri si calano dalle verande o passano dai balconi". Nell'ultimo periodo i malviventi hanno preso in particolare di mira via Somalia. Oltre ad episodi di microcriminalità, la zona sud è diventata una delle piazze di spaccio più importanti dello spaccio, in particolare in piazza Bengasi.

"Ostaggi tra le mura"

Ma l'elenco delle razzie è lungo. A giugno 2024 ci sono state due spaccate nei negozi di via Barbera e di via Onorato Vigliani. "Vetri rotti e auto depredate - chiarisce Salvatore Fiorino - in via Capuana, via Portofino, via Imperia e corso Unione Sovietica. In zona siamo stufi di sentirci quasi come ostaggi tra le nostre mura".

E Fiorino si fa portavoce del malcontento dei residenti della zona, che chiedono all'amministrazione di Torino "interventi seri e concreti". Gli abitanti di via Somalia sono pronti ad avviare una raccolta firme per accendere un faro sui problemi.