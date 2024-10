Cooperazione internazionale, Nichelino in prima fila: Tolardo e Azzolina in Senegal

Nichelino in prima fila per la cooperazione internazionale. Sono partiti nei giorni scorsi e torneranno alla fine di questa settimana il sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore Alessandro Azzolina, con destinazione Tivaouane Peulh Niaga, nei pressi di Dakar, capitale del Senegal.

Progetto "Darsi da fare insieme"

La missione istituzionale servirà a monitorare il progetto “Darsi da fare insieme - Takku Ligey” promosso dalla Città di Nichelino nella primavera del 2023 e finalizzato a sviluppare e rafforzare i servizi dedicati alla popolazione giovanile e femminile, contribuire all'attività di formazione e di aggiornamento nel Comune di Tivaouane Peulh Niaga, sostenere attività imprenditoriali generatrici di reddito.

Lo sviluppo sostenibile in Senegal

Il progetto rientra nel bando regionale “Partenariati territoriali per lo sviluppo sostenibile in Senegal” finalizzato al rafforzamento delle politiche per giovani e donne.

Grazie ai fondi di un bando regionale da 40 mila euro vinto assieme ai comuni di La Loggia e Villastellone, la città guidata dal sindaco Tolardo aveva potuto aderire a questo progetto di cooperazione internazionale.