Tutto pronto per il concorso “Spendi e Vinci” in Borgo Vittoria!

Quest'anno, dal 4 novembre al 21 dicembre per ogni acquisto fatto nei negozi che aderiscono all'iniziativa nel quartiere Borgo Vittoria a Torino, verrà dato un biglietto da compilare con nome, cognome e numero telefonico, basterà inserirlo nell'apposita scatola.

Ne sarà presente una per ciascuna attività e il 21 dicembre tutti i biglietti contenuti nelle 54 scatole presenti negli esercizi commerciali, saranno inseriti in un'unica scatola grande e il 21 dicembre dalle ore 20.30, durante una cena in condivisione con i commercianti stessi, ci sarà l'estrazione in diretta Fb sul gruppo "Io Compro In Borgo Vittoria". Ma non finisce qui, perché ci sarà l'estrazione di un super premio finale: i fortunati vincitori si aggiudicheranno una crociera per 2!!!

Le estrazioni saranno ben 54, esattamente quanti commercianti partecipano all'iniziativa, e i premi saranno messi in palio da ciascuno di loro.

Dai buoni spesa dal valore di 30 euro (senza obblighi di acquisto o spesa minima), al tatuaggio, alla visita oculistica, al trattamento osteopata, passando per un completo di lenzuola matrimoniali, un pranzo per due persone e molto molto altro.

L'iniziativa nasce da un'idea di Carmela Ventra, ormai un riferimento per il commercio di vicinato nel quartiere di Borgo Vittoria, motore trainante per molti di loro. L’idea è quella di sostenere il commercio di prossimità incentivando gli acquisti nel Borgo. Acquistando infatti nei negozi elencati si avrà l'opportunità di partecipare gratuitamente all'estrazione finale è i premi e anche i vincitori saranno riportati sul gruppo fb di Io compro in Borgo Vittoria.

La Ventra dichiara “Sono molto contenta ci sia stata una così ampia partecipazione, mettere insieme 54 commercianti non è semplice, ma questo è solo un inizio. Vogliamo dare una svolta al commercio e sostituiamo il lassismo e le lamentele alla voglia di mettersi in gioco e creare le condizioni, nel nostro piccolo di far attirare su noi l'attenzione con ricadute positive per il commercio, grazie a queste occasioni, potrà esserci un incentivo in più a comprare sotto casa e, perché no, far arrivare anche qualcuno da fuori zona. Lavoreremo insieme perché si possa dire che la miglior risposta a ciò che sta avvenendo, sia quella di agire e non aspettarsi nulla da altri. Non è facile e le condizioni non sono sempre favorevoli, ma noi pensiamo positivo e il bicchiere ci piace vederlo sempre mezzo pieno. La soddisfazione più grande per questo evento è quello di aver unito i commercianti, inteso come uomini e donne ed oggi non è facile vista l'indifferenza fra la gente. Bisogna cambiare il modo di vedere le cose e noi ci stiamo provando”

Ecco tutti i negozi e le attività che aderiscono all’iniziativa, strada per strada:

QUADRILATERO

LO FACCIO PER ME - Riabilitazione e Prevenzione - Via Vibò 14/C

TORREFAZIONE CHICCO D’ORO - Via Vibò 21

DOMUS FORME - Via Vibò 21

GASTRONOMIA DELL’AGNESE - Via Vibò 31

MACELLERIA SABA - Via Vibò 31/B

KIKI’S COFFEE - Via Vibò 33

CAFFETTERIA 1360 - Via Vibò 49

IL BANCO DI LUCA - Via Vibò 35

FUCSIA FIORI - Piazza della Vittoria 22/A

REBIRTH BY MARIANI - Restauro - Via Vittoria 34/A

FIORERIA NOVELLA - Via Villar 22

VIA BREGLIO

SECONDAMANINA - Via Breglio 18/A

F.B. MACELLERIA - Via Breglio 65 presso Carrefour

SETTEBELLO PIZZERIA - Via Breglio 80/C

MATRIX PARRUCCHIERI - Via Breglio 107

VAI BIBIANA

LA PIOLA LIBRERIA DI CATIA - Via Bibiana 31

BEAUTIFUL QB ESTETICA E NAILS - Via Bibiana 47

LOLELÌ PASTICCERIA - Via Bibiana 50

MAGI ABITI DA LAVORO - Via Bibiana 103 ang. Via Sospello

VIA COPPINO

CAPELLI AL VENTO - Via Coppino 53

MACELLERIA BORGO VITTORIA - Via Coppino 133

VESTE PARATI INTERIOR DESIGN - Via Coppino 137/C

LA BOTTEGA DEGLI GNOMI - Via Coppino 139

VIA SOSPELLO

T-LINE CENTRO ESTETICO - Via Sospello 121

CREMERIA RAPALINO - Via Sospello 172

CORSO GROSSETO

ARENA OTTICI OPTOMETRISTI - Corso Grosseto 159

CSMO CENTRO STUDI MEDICI - Corso Grosseto 161

VIA CHIESA DELLA SALUTE

ZILÒ ABBIGLIAMENTO - Via Chiesa della Salute 5

TABACCHERIA ISOLA DEI FUMOSI - Via Chiesa della Salute 6/C

HAIR BODY GREEN - Via Chiesa della Salute 12

CLORE OUTLET - Via Chiesa della Salute 18

ZILÒ CLASSICO - Via Chiesa della Salute 18

ANACONDA - Via Chiesa della Salute 20/A

GELATERIA NOISETTE - Via Chiesa della Salute 21

SPOTO VOGLIA DI PANE - Via Chiesa della Salute 23

APULIA SPECIALITÀ PUGLIESI - Via Chiesa della Salute 23

MARY G HAIR STYLIST - Via Chiesa della Salute 32/C

OREFICERIA D’OROTI - Via Chiesa della Salute 41

PANIFICIO PERFETTI - Via Chiesa della Salute 94

LA DEA ABBIGLIAMENTO - Via Chiesa della Salute 112

ORCHIDEA SELVAGGIA - Via Chiesa della Salute 132/A

BEST COFFEE - Via Chiesa della Salute 132/F

MADMUSH TATTOO STUDIO - Via Chiesa della Salute 132/G

SI TRAVEL VIAGGI - Via Chiesa della Salute 39 bis

CORSO MORTARA

JEAN LOUIS DAVID - Corso Mortara 24 (Officine S)

BAHAR FOOD - Corso Mortara 24 (Officine S)

VIA USSEGLIO

RP ARTE - Via Usseglio 15/C

VIA GIARDINO

L’ANGOLO DEL CAFFÈ - Via Gandino 4

VIA ALA DI STURA

MONDO CAFFÈ - Via Ala di Stura 50

TRATTORIA DA VALE E FRA - Via Ala di Stura 61/A

VIA STRADELLA

IL MONDO DELL’ARGENTO - Via Stradella 26/D

ROTOLO AUTOMOBILI & REVISIONI - Via Stradella 82

VIA COLAUTTI

VEDANI - Via Colautti 2/G

CORSO VENEZIA

ONDAGRAFICA PUBBLICITÀ - Corso Venezia 7