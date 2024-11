Fisu World University Games, la Fiaccola di Torino 2025 arriva a Milano

Una staffetta verticale nell’edificio più alto d’Italia per numero di piani, in cui 20 tedofori d’eccezione hanno portato la Fiaccola dei Torino 2025 FISU World University Games in cima ai 207 metri dell’iconica Torre Allianz che ospita la sede di “UniCredit Allianz Assicurazioni.

La giornata milanese del Flame Relay è stata dedicata quindi a uno dei due main sponsor – UniCredit Allianz Assicurazioni – che, insieme al Partner UniCredit, ha fortemente creduto in questo progetto.

Ai tedofori delle due società, ingaggiati per l’occasione, si sono aggiunti gli ambassador dei Giochi Torino 2025, Irma Caldara e Riccardo Maglio e due atlete paralimpiche che gareggeranno ai prossimi giochi Torino 2025, Martina Vozza e Sofia Della Vedova.