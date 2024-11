Trading per principianti: come iniziare a investire con Freedom24

Sei un neofita della materia e vorresti iniziare a investire e conoscere le basi del trading online? Ecco la piattaforma ideale per te: Freedom24, un aiuto fondamentale per usare gli strumenti giusti, un consiglio affidabile per muovere i primi passi nel complicato mondo della finanza.

Il trading online si basa sull'acquisto e la vendita di strumenti finanziari quali, ad esempio, le azioni e le obbligazioni, gli ETF o le criptovalute, attraverso una piattaforma di broker digitale che permette agli utenti registrati di accedere ai mercati finanziari in tempo reale, comodamente da casa.

Che cosa è Freedom24

E' una delle piattaforme più quotate in questo momento la cui popolarità è in continua crescita tra gli investitori perché si distingue per la serietà, l'ampia offerta dei servizi e le basse commissioni.

Freedom24 è un broker di azioni online , nasce nel 2008 e appartiene a Freedom Finance Europe Ltd, una controllata della statunitense Freedom Holdings Corp, che possiede oltre 2.500 dipendenti e quasi 100 uffici in tutto il mondo ed è quotata in borsa sul NASDAQ (FRHC).

Come prova della sua sicurezza, Freedom24 è totalmente regolamentata dalle più rigide autorità preposte a livello mondiale, come la Consob, ed è vigilata da diversi enti regolatori europei e statunitensi: la SEC negli Stati Uniti, la BaFin in Germania e la CySEC a Cipro.

I servizi offerti da Freedom24

La piattaforma offre un accesso diretto ai principali mercati finanziari per l'acquisto e la vendita di vari strumenti finanziari, che sono: obbligazioni, 40.000 azioni, 1.600 ETF e 1.000.000 opzioni da tutto il mondo, ha quindi una copertura molto ampia perché può entrare in tutte le principali borse europee, americane e asiatiche. Freedom24 permette di fare trading a margine, cioè presta delle liquidità per le operazioni che consentono di realizzare profitti dalle oscillazioni di un prezzo di un asset che altrimenti non sarebbero alla portata di tutti.

Freedom24 propone anche il Conto D, che è un conto deposito sfruttabile sia in euro che in dollari e che consente di maturare ottimi interessi senza fatica e in totale libertà. Il conto viene creato automaticamente dopo l'apertura di quello di trading principale, senza alcuna operazione aggiuntiva. L’importo minimo è di 150 euro o dollari, mentre non esiste un massimo, e il piano di remunerazione è quotidiano, per cui gli interessi maturano e vengono accreditati ogni giorno. Quanto rende? Il 5,38% in dollari e il 3,49% in euro all'anno e possono essere svincolati in qualsiasi momento senza perdere gli interessi percepiti fino a quel momento.

Come funziona Freedom24

Per usare Freedom24 non bisogna scaricare e installare nulla, ma basta accedere alla piattaforma e fare il login nell’Area Personale. Per iniziare bisogna cliccare sul pulsante “Aprire un conto” che si trova in alto a destra nel menu, quindi inserire i propri dati anagrafici, caricare i documenti d'identità e lasciare la mail con una password. Dopo che il sito ha appurato la veridicità delle informazioni ricevute, e una volta completata la verifica dell'account, è possibile iniziare subito a investire o depositare denaro.

Il broker accetta qualsiasi somma iniziale e i depositi possono avvenire con carta di credito o debito, con bonifico, con Google Pay o Apple Pay. Non addebita nessuna commissione se si utilizza il bonifico, mentre è prevista una piccola commissione del 2% se il deposito avviene istantaneamente con carta di credito. Le valute accettate sono sia in euro che in dollari, la conversione è possibile in maniera manuale all'interno dell'Area Personale e senza costi.

Una volta che ci sono i fondi si può iniziare a fare trading. Sulla homepage si clicca su “Servizi” in alto a sinistra e poi “Azioni e ETF”, dove si sceglie l'opzione di investimento preferita tra 1 milione di asset a disposizione. Si può quindi seguire comodamente e in qualsiasi momento l'andamento dell'operazione dall'Area Personale dove si trovano tutti i dettagli dell'asset optato e i grafici e le statistiche in tempo reale.

Altri vantaggi per i principianti

Il broker mette a disposizione ai suoi clienti, oltre al sito, una app per smartphone e per tablet. Si presenta semplice da usare con un'interfaccia intuitiva e accattivante, dove è facile consultare i grafici presenti e le idee di investimento offerte dai migliori professionisti del settore, si può accedere alle informazioni societarie dei titoli quotati e impostare delle alert sui prezzi.

Inoltre, per chi è alle prime armi Freedom24 risulta preziosa perché al suo interno si trova una Academy che permette di seguire dei corsi per imparare a muoversi nel mondo degli investimenti e iniziare a diventare autonomo. Non solo, la piattaforma mette a disposizione anche un servizio clienti, sempre attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con il quale è possibile ricevere tutte le spiegazioni d'uso e per la risoluzione di qualsiasi problema.

Sicurezza, affidabilità, informazione e garanzia. Queste sono in breve le principali caratteristiche della piattaforma che, riassumendo, dispone di una vastissima gamma di asset su cui investire, offre piani di risparmio a lungo termine, è regolamentata dai principali enti, elargisce conti di trading a canone zero e vanta molte recensioni positive. Si presenta quindi come un'ottima soluzione per gli investitori principianti ma è ideale anche per quelli più esperti.