Cambia lo scenario meteo con neve e freddo in arrivo sull'Italia, le previsioni

(Adnkronos) - Dalle temperature gradevoli e cielo soleggiato al freddo, con temporali, vento e anche neve. Lo scenario meteo cambia radicalmente sull'Italia, che dalla prossima settimana dovrà affrontare un significativo calo termico e un anticipo di inverno. Queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, 9 novembre 2024, e per i giorni a venire.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che da martedì 12 novembre in poi lo scenario meteo italiano cambierà totalmente. Passeremo in pochi giorni da connotati simili-estivi-autunnali ad un ‘antipasto di inverno’ con neve in collina e calo termico diffuso.

Nel dettaglio, il weekend sarà ancora mite e in parte soleggiato: avremo temperature simil-estive con massime fino a 25°C in Sardegna e Sicilia, con 23°C anche a Reggio Calabria e Taranto e 21 gradi a Roma e Napoli. Ma avremo anche segnali inequivocabili d’Autunno, con dense nebbie notturne in Pianura Padana, piogge su Sardegna e Sicilia e localmente lungo la costa tirrenica peninsulare. Un menù ricco, ma in sostanza con un meteo tipico di transizione ‘Estate-Autunno’.

La prossima settimana invece, come detto, entreremo in una fase quasi invernale, una ‘collezione’ meteo Autunno-Inverno composta dai seguenti fenomeni: lunedì primo leggero calo delle temperature con venti moderati orientali sul nostro Paese, ancora piogge al Sud. Martedì 12 vero primo impulso polare sull’Italia, direttamente dal Mare del Nord: calo di 7-8°C delle temperature massime, prima neve diffusa oltre i 1400 metri su Alpi e Appennini, vento in rinforzo e presenza di due minimi di bassa pressione, uno al Sud e uno al Nord.

Mercoledì e Giovedì saranno probabilmente le giornate peggiori con tanto vento e piogge, anche la neve continuerà a fare la sua comparsa abbassandosi fino ai 1200 metri di quota (mediamente) sulle regioni settentrionali, ma localmente anche a quote inferiori. La previsione più curiosa e più pessimistica intravede l’incontro e la fusione dei due centri di bassa pressione, presenti al Sud e al Nord, sul Mar Tirreno Centrale con l’approfondimento di un unico ciclone ‘italico’ con un profondo minimo di 995 hPa.

Con la fusione dei due cicloni (tipo ‘tempesta perfetta’) non escludiamo la possibilità di forti tempeste di vento a metà settimana accompagnate anche da piogge consistenti.

Monitoreremo questa situazione anomala che potrebbe presentarsi minacciosa sul nostro Paese; intanto, durante il weekend, useremo per l’ultima volta i pantaloncini corti e le t-shirts, prima del ribaltone meteo che porterà l’antipasto d’Inverno e la fusione di due cicloni nel bel mezzo del Mar Tirreno.

Sabato 9. Al Nord: locali nebbie, tante nuvole in cielo. Al Centro: nubi sparse, qualche pioggia lungo le coste tirreniche, rovesci in Sardegna. Al Sud: nubi sparse con temporali in Sicilia.

Domenica 10. Al Nord: locali nebbie, sole prevalente. Al Centro: nubi sparse, qualche rovescio in Sardegna. Al Sud: nubi sparse con rovesci in Sicilia.

Lunedì 11. Al Nord: locali nebbie, peggiora dal pomeriggio. Al Centro: nubi sparse, qualche rovescio in Sardegna. Al Sud: nubi sparse con rovesci al Sud.

Tendenza: da martedì 12 ciclone invernale con pioggia, vento e neve.