A Torino un giardino verticale in città con le Nitto Atp Finals

Da questo punto di vista la multinazionale ha avviato lo scorso anno il progetto "Torino Green" con la Città che ha permesso, tramite donazioni in contanti e sponsorizzazioni, nel 2023 di creare delle fermate del bus "verdi" e di piantare 50 alberi in piazza d'Armi . Nel 2024 è stata invece realizzata una parete di piante e fiori sul Fan Village, un giardino verticale che al termine delle Atp Finals verrà preso da qui e spostata nel capoluogo, probabilmente vicino a qualche scuola.

"Il risultato di questa sponsorizzazione - ha aggiunto Villa - è stato positivo: Torino ospita questo evento in modo esemplare ed egregio. La città si è vestita di Nitto Atp Finals, una cosa positiva per noi: il nostro brand è cresciuto in termini di immagine, in questi 4 anni, del 45% a livello italiano".