Non rientra da un'escursione in alta Valle Maira: apprensione per la sorte di un 57enne

Vigili del Fuoco impegnati dal pomeriggio di oggi, lunedì 11 novembre, intorno alle 15.30 per le ricerche di un 57enne originario della provincia di Torino che non dà più notizie di sé dal pomeriggio di ieri.

L'uomo, possessore di una seconda casa in una piccola borgata nei dintorni di San Michele di Prazzo in alta Valle Maira, presso la quale si era recato per il fine settimana e dove è stata trovata la sua auto regolarmente parcheggiata, domenica è partito per un'escursione in solitaria dalla quale non ha più fatto ritorno.

Alle ricerche sono impegnate le squadre di Cuneo dei Vigili del Fuoco insieme con i Volontari di Dronero, oltre a quelle del Soccorso Speleo Fluviale ed il Nucleo cinofili. È stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero ed attualmente la battuta, purtroppo senza esito, prosegue con i droni dotati di luce notturna.