Da Malika Ayane a Frankie Hi-Nrg: i concerti a cura dell'Hiroshima Mon Amour questa settimana

Da Malika Ayane a Johnny Marsiglia, passando per Frankie Hi-Nrg e Diodato. Gli ospiti di questa settimana a cura di Hiroshima Mon Amour.

Mercoledì 13 Novembre

MALIKA AYANE

a teatro 2024

Malike Ayane torna finalmente dal vivo sui palchi dei migliori teatri della penisola e arriva mercoledì 13 novembre al Teatro Colosseo di Torino. Con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, l’artista porterà sul palco una selezione dei suoi brani più amati, trasportando il pubblico in un viaggio musicale all’interno delle sfumature dei suoi più amati successi di oltre 15 anni di carriera. Durante il concerto, Malika non solo canterà, ma condividerà anche storie personali che daranno vita ai suoi pezzi. Questo approccio intimo permetterà al pubblico di immergersi completamente nella sua musica, creando un legame speciale tra l’artista e gli spettatori. Accompagnata da musicisti di talento, ogni canzone sarà arricchita da arrangiamenti dal vivo che esalteranno la potenza delle sue interpretazioni.



Giovedì 14 Novembre

DIODATO

nei teatri

Dopo il successo della partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ti muovi”, che ha anticipato l’uscita del sesto album “Ho acceso un fuoco”, uscito lo scorso aprile, Diodato torna finalmente dal vivo e arriva al Teatro Colosseo di Torino per un viaggio musicale introspettivo e intenso. L’album, prodotto da Tommaso Colliva, contiene alcuni pezzi già editi del suo repertorio tra cui “Ti muovi”, brano con cui il cantautore ha partecipato alla 74° Edizione del Festival di Sanremo. “Ho acceso un fuoco” è un disco unico nel suo genere perché rappresenta un corpo vivo capace di trasportare l’ascoltatore in un potentissimo flusso di vibrazioni emozionali. Registrato in presa diretta presso lo storico studio Officine Meccaniche di Milano, riesce a trasmettere tutto il calore del live e a cristallizzare in sé tutte le emozioni e l’energia raccolta in centinaia di concerti in giro per il mondo.



Giovedì 14 Novembre

FRANKIE HI-NRG MC

Sono passati più di trent’anni da quando un giovane rapper, Frankie hi-nrg mc pubblicava il suo primo album “Verba manent”, un debutto folgorante che invitava ad alzare la testa contro gli abusi del potere e della mafia. L’eclettico rapper italiano Francesco Di Gesù, in arte Frankie hi-nrg mc, torna dal vivo con un nuovo live intitolato “Showcase”. Frankie hi-nrg mc si propone quindi in una performance nella quale, accompagnato dal suo DJ, ripropone i suoi grandi successi: “Quelli che benpensano”, “Fight da faida”, “Pedala” e tanti altri, in uno show indimenticabile.

Venerdì 15 Novembre

JOHNNY MARSIGLIA

+ GODBLESSCOMPUTER dj set

Dopo il successo del tour dello scorso anno, per presentare dal vivo l’ultimo lavoro discografico del rapper palermitano “Gara7”, Johnny Marsiglia torna in concerto dal vivo a Torino, per riportare live alcuni tra i brani più conosciuti del rapper oltre che quelli dell’ultimo album con cui l’artista coinvolgerà il pubblico con la sua energia e la profondità dei suoi testi. Lo show prosegue con il dj set di Godblesscomputers con i suoi suoni fedeli al groove delle influenze legate soprattutto all’hip hop, creando un caleidoscopio di paesaggi tra synth analogici, kalimbe, chitarre jazz, scratch, campioni e voci evanescenti.