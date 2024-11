FILM - Anora, la pellicola Palma d'Oro a Cannes è una delle più riuscite e interessanti degli ultimi anni

Anora è una spogliarellista e prostituta al quale capita la possibilità di vivere come Cenerentola quando trova come cliente il figlio di un oligarca russo e lo sposa. Quando la notizia arriva in Russia la sua favola è minacciata.

Il lungometraggio di Baker è uno dei film più interessanti usciti dal circuito dei festival in questi ultimi anni, dove molti film premiati vengono subito dimenticati, ma non è il caso di Anora, che, con una trama apertamente provocatoria, riesce nel tentativo di non comporre una storia fine a se stessa, come ad esempio è accaduto con un'altra pellicola, premiata con la Palma d'oro, come Titane.