I bimbi oncologici del Regina Margherita in campo con i tennisti delle Atp Finals

Campioni dello sport e di solidarietà. I pazienti di UGI e dell'ospedale Regina Margherita di Torino accompagnano in campo i grandi tennisti delle Nitto ATP Finals, in programma fino a domenica all'Inalpi Arena.

"Un momento di speranza dopo la malattia"

Un momento speciale per i 27 bambini, tutti pazienti oncologici in e off therapy. Nitto pensa a tutto, li veste con le divise da tennis e li aiuta fino al momento in cui danno la mano al campione.