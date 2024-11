Scatta la chiusura invernale del tratto della provinciale 1 tra Balme e Pian delle Mussa

Nei mesi estivi consente a numerosi turisti di raggiungere il frequentatissimo Pian della Mussa, mentre in quelli invernali, quando l’innevamento lo consente, diventa un suggestivo percorso per raggiungere i rifugi presenti in zona e per iniziare alcune delle più interessanti gite sci alpinistiche delle Valli di Lanzo. Stiamo parlando del tratto terminale della Strada Provinciale 1, tra l’abitato di Balme e il Pian della Mussa . Da oggi pomeriggio, essendo previste nei prossimi giorni precipitazioni nevose, sulla Provinciale 1 è scattata la chiusura invernale tra il km 57+092 (Balme, appunto) e il km 62+744 (Pian della Mussa). La chiusura interessa tutti i veicoli e anche i pedoni. Nella stagione invernale, infatti, in considerazione della geometria e altimetria della strada e della possibilità del distacco di valanghe, non è possibile attuare il servizio di sgombero neve in sicurezza. Quest’anno il tratto a più alta quota della Provinciale 1 era stato riaperto il 17 maggio scorso, ma le date di apertura e chiusura dipendono dall’andamento stagionale e meteorologico.

Come detto, quando le condizioni metro e l’assestamento della neve lo consente, il tratto terminale della SP 1 viene percorso sci ai piedi per raggiungere i rifugi a monte di Balme. La Direzione Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino ha avviato un’interlocuzione con il Comune di Balme al fine di definire compiutamente la gestione e le modalità amministrative per la regolamentazione dell'accessibilità, principalmente nei mesi invernali. Il Comune di Balme ha anche richiesto di verificare la possibilità di regolamentare nel periodo estivo la circolazione dei veicoli motorizzati, in considerazione della valenza paesaggistica e naturale dell'ultimo tratto della Provinciale 1.