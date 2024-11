Sottopasso Lingotto, fine lavori nell'estate 2025: ultimo lotto partito da un mese

A che punto sono i lavori per il sottopasso Lingotto ? E perché si continuano ad accumulare ritardi? A rispondere all'interpellanza del consigliere Pierlucio Firrao (Torino Bellissima) è l'assessore Francesco Tresso , oggi presente in Sala Rossa.

"I lavori di rinforzo strutturale nel sottopasso Lingotto realizzati dalla Città hanno scontato l’interferenza con i contemporanei lavori della SMAT relativi alla ristrutturazione del collettore fognario presente nel tunnel, attualmente ancora in corso - ha risposto Tresso - Questo ha imposto un adeguamento dei cronoprogrammi dei vari lotti di intervento che, in ogni caso, si sono positivamente conclusi ( l’ultimo ad agosto 2024, ndr) ".

Come spiegato dall'assessore la data del 4 novembre, che campeggiava sui cartelli stradali come data di fine lavori, era riferita al terzo lotto già concluso.

"Nei primi giorni di ottobre sono partiti i lavori del quarto lotto relativi al rinforzo strutturale del Sottopasso Lingotto - ha spiegato Tresso - nel tratto compreso tra Via Ventimiglia e Corso Unità d’Italia, a seguito dell’espletamento della procedura di gara avvenuto nell’estate scorsa, e quindi in coerenza con i tempi prospettati".

Sulla richiesta di Firrao rispetto all'inserimento di un nuovo lotto, Tresso ha risposto come, allo stato attuale, non sia stato inserito un ulteriore lotto conclusivo, ma potrebbe essere programmato in futuro per completare l’opera.

"In questo senso - ha concluso Tresso - si auspica che il Governo renda disponibili gli stanziamenti necessari per l'adeguamento di opere strutturali di tale portata". Durante la discussione dell'interpellanza sono stati forniti i numeri rispetto ai lavori al sottopasso. Il costo totale dei quattro lotti (il primo partito nel 2022) è di circa sei milioni (4milioni e 300milq i primi tre, 1 milione e 450mila il lotto in corso).

Sulle tempistiche di fine cantiere il consigliere Firrao ha poi incalzato l'assessore che ha confermato: "sarà concluso a fine estate 2025".

"La fine dei lavori del sottopasso del Lingotto - ha commentato Firrao - è prevista per fine estate 2025, quando finalmente i torinesi potranno riappropriarsi di una arteria fondamentale per la viabilità della città. Speriamo che questa sia la volta buona e che non ci siano ulteriori ritardi".