Ztl, oltre 120mila infrazioni. Ecco dove i torinesi cascano nell'infrazione

Sono 120.000 multe nel 2024 per ingresso Ztl senza permesso, particolarmente concentrate su tre varchi: tra Corso Galileo e Corso Matteotti, in via Accademia Albertina all'altezza del civico 21 e tra via Cernaia e corso Palestro.

Qui si concentrano un terzo delle multe (circa 40mila) sui 40 varchi presenti in Città.

Sono i numeri forniti in Sala Rossa dall'assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta in risposta a un'interpellanza presentata dal consigliere Pierluigi Firrao (Torino Bellissima) che chiedeva conto del numero delle multe.