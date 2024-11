Dal Gavapauta al Portatessere di feltro: il Gal ha i suoi gadget ecologici

Sono stati pensati come oggetti da realizzare con materiali sostenibili e sono diventati degli ecogadget a disposizione del Gal Escartons e Valli Valdesi (Gal Evv)

Al progetto, che si è concluso con l’evento ‘Più di un gadget’, Pinerolo, hanno partecipato i ragazzi di una classe quarta dell’Istituto Prever di Osasco, un gruppo classe misto del biennio dell’Immacolata di Pinerolo e un gruppo misto del triennio afferente a un progetto di alternanza scuola-lavoro del Pascal di Giaveno.

Gli studenti, attraverso incontri laboratoriali e visite a realtà artigianali, hanno sperimentato la co-progettazione e hanno messo in pratica le competenze acquisite durante la loro formazione scolastica, ragionando su concetti come logistica e sostenibilità dei materiali, sul significato di ‘co-progettare’ e sul mestiere del designer.

Terminata la fase didattica e laboratoriale, i ragazzi hanno potuto co-progettare ecogadget realizzati con materie prime sostenibili o di recupero e tecnologie a basso impatto, con l’accompagnamento del designer Andrea Foschiatti e la collaborazione di artigiani locali. Tra questi, l’Ecomuseo Feltrificio Crumière di Villar Pellice, il laboratorio artigianale Baciaski di Andrea Domard di Prali, il laboratorio Agridoc d’Oc di Simone Turin di Fenestrelle, l’officina di ceramica di Sonia Girotto di Giaveno e il FabLab di Pinerolo, un laboratorio di fabbricazione digitale.

Sono quattro gli ecogadget vincitori, oggetti che raccontano il territorio attraverso l’uso di legno, feltro e ceramica: il Portatessere di feltro, le Tazze di ceramica, il Toglifango di legno, chiamato anche ‘Gavapauta’, e l’Aprilibro di legno. Gli oggetti premiati non verranno riprodotti per la vendita, ma saranno distribuiti gratuitamente come gadget agli eventi del Gal.