A Torre Pellice viene presentato il calendario 2025 delle corse in montagna

Un ‘gemellaggio sportivo’ tra la Val Brevettola, al confine con la Svizzera, e le Valli del Pinerolese che unisce gli amanti dello skyrunning. Domani, domenica 17 novembre, al Teatro del Forte (via al Forte 3) di Torre Pellice, a partire dalle 16, verrà presentato il calendario 2025 delle corse in montagna, introdotto dalla presentazione del film ‘L’eco delle campane d’inverno’ che racconta la nascita della Val Brevettola Skyrace in ricorso di Manuel e Davide: due ragazzi morti sotto una valanga tra i monti svizzeri. “Avremo con noi una delegazione di una decina di persone che arriveranno dalla Val Brevettola e che ci presenteranno il film – spiega Carlo Degiovanni uno degli organizzatori dell’iniziativa –. Si tratta di una sorta di ‘gemellaggio sportivo’ con una valle che conosciamo perché molti corridori partono di qui per gareggiare alla loro Skyrace”.

Nel corso del pomeriggio verrà presentato il calendario delle gare competitive delle corse in montagna che si svolgeranno il prossimo anno nelle vallate pinerolesi, Degiovanni ne anticipa alcune: “Sono riconfermate le Vertical Sunsets e la Vertical del Vandalino la cui prima edizione si è svolta in modo sperimentale quest’anno. Poi parleremo anche della Tre Rifugi. Un calendario di appuntamenti ricco e targato Uisp Pinerolo”.