In memoria delle vittime della strada, tante le iniziative che vedono la Polizia protagonista a Torino e provincia

Tante le iniziative della Polizia in memoria delle vittime della strada a Torino e provincia

Nella settimana in cui si celebra la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”, che ricorre ogni anno la terza domenica di novembre, tra le numerose attività organizzate dalla Polizia di Stato in tutta Italia, a Torino, presso l’area congressi dell’Industrial Village dell’Iveco Group, si è svolto. nella mattinata di venerdì, un evento dedicato al ricordo delle vittime della strada ed alla promozione di una cultura della sicurezza stradale, fondata sul valore della vita e sul rispetto della persona.

All’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, hanno partecipato circa 200 ragazzi degli istituti scolastici superiori torinesi, “I.I.S. Romolo Zerboni” e “I.I.S. Giordano Bruno”.

Gli studenti, accolti dai padroni di casa dell’Industrial Village, Dott. PRAZ e Dott.ssa CALI’, prima dell’avvio dei lavori, hanno ricevuto il saluto del Dirigente del Compartimento Piemonte e Valle d’Aosta, dott.ssa Giuseppina MINUCCI, del Questore di Torino, Paolo SIRNA, e dal Prefetto di Torino, Donato CAFAGNA, che hanno invitato i ragazzi ad avere condotte responsabili e consapevoli, rispettose della vita propria e di quella degli altri utenti della strada.

Nel corso dell’iniziativa gli studenti hanno assistito alla toccante testimonianza della dott.ssa Maria Grazia DI VIRGILIO che, in rappresentanza dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, ha condiviso la propria esperienza come familiare di una vittima della strada, il fratello Aldo, deceduto a seguito di un incidente stradale.

Le delicate tematiche della sicurezza stradale sono state poi, approfondite, nel corso di un dibattito formativo in cui i ragazzi sono stati i protagonisti ed hanno potuto interagire con gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Torino e dello Psicologo del Servizio Sanitario della Questura di Torino.

A conclusione della mattinata, testimonial d’eccezione le due atlete paralimpiche delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Andreea MOGOS e Carlotta GILLI, che hanno affrontato il tema della “resilienza”, come capacità di superare le prove, anche difficili, che la vita ci mette davanti, affrontandole senza abbattersi, anche valutando nuovi e diversi percorsi per la realizzazione personale.

Nell’area espositiva esterna dell’Industrial Village Iveco Group, è stata allestita una mostra statica di mezzi attuali e storici della Polizia di Stato e degli altri organismi che operano nell’ambito del soccorso in caso di incidenti stradali.



Oggi, domenica 17 novembre 2024, tra le ore 9 e le 18, grazie alla disponibilità della Direzione del Centro Commerciale “Mondojuve Shopping Village” di Nichelino, all’ingresso dello stesso sarà allestito uno stand per avvicinare i frequentatori e con loro approfondire contenuti sulla “Sicurezza Stradale”, sempre con lo scopo di ridurre il numero degli incidenti e le vittime di questi.