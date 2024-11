Sport |

La Reale Mutua KO al Pala Gianni Asti contro Milano

Dopo due trasferte vittoriose, i gialloblù mancano i due punti al "Gianni Asti"

Si interrompe la striscia di vittorie consecutive della Reale Mutua Basket Torino, che al PalaRuffini cade contro l'Urania Milano sul risultato di 71-81. Il gap di dieci punti non rende onore ad una partita di buon livello giocata dalla squadra di coach Boniciolli: i gialloblù rimangono in partita per quasi e tutto l'arco del match, mettendo in diverse occasioni la testa avanti. Insieme alla solita prova di qualità e quantità della coppia Taylor-Ajayi (16 punti a testa), da segnalare l'ottima prova di Antonio Gallo, che in 16 minuti mette a referto 10 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. CRONACA Parte meglio Milano e la Reale Mutua è costretta ad inseguire, sul parziale 2-10 coach Boniciolli preferisce fermare la palla per un minuto e schiarire le idee ai suoi. I consigli del coach triestino sembrano sorbire gli effetti desiderati, perchè all'uscita dalle panchine Torino pareggia i conti e mette la freccia del sorpasso con la bomba di Taylor (13-12). Sul finale di quarto, la zampata di Gentile tiene avanti Milano di un possesso (17-19). Nella seconda decina Torino alza il ritmo e con i canestri di Gallo e Landi, ritrova il pari (29-29), che riesce a mantenere fino alla sirena dell'intervallo lungo (40-40). Nella ripresa l'Urania prova a mettere le mani sul match, grazie al tiro dalla lunga distanza di Leggio e allo strapotere fisico di Udoh, ma la Reale è brava a tenere il passo nel terzo quarto, chiuso con un ritardo di sole 4 lunghezze. Nell'ultima decina i gialloblù provano il forcing finale per allungare il bottino di vittorie consecutive, arrivati fino al -1 (65-66), i gialloblù subiscono il parziale di 6-0 (65-72) che mette nel ghiaccio la partita. Finale 71-81. Coach Boniciolli in sala stampa: “Se nell’ultima partita interna contro Forlì ero deluso, questa volta non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori che hanno lottato fino alla pari contro una squadra solida, che veniva da cinque vittorie consecutive e che ha Alessandro Gentile come prima punta e tanti giocatori di grande talento. Penso che in questa settimana dal ritmo intenso di partite abbiamo mostrato di essere in crescita.” Reale Mutua Torino - Wegreenit Urania Milano 71-81 (17-19, 23-21, 20-24, 11-17)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 16 (1/4, 2/4), Kevion Taylor 16 (4/7, 2/5), Antonio Gallo 10 (1/1, 2/2), Aristide Landi 9 (2/3, 1/3), Matteo Schina 6 (1/4, 1/4), Matteo Montano 6 (1/2, 1/4), Giovanni Severini 6 (2/3, 0/2), Maximilian Ladurner 2 (1/2, 0/0), Fadilou Seck 0 (0/0, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/2)

Wegreenit Urania Milano: Gianmarco Leggio 18 (3/5, 4/6), Giddy Potts 17 (4/5, 3/8), Ike Udanoh 16 (6/6, 0/0), Alessandro Gentile 14 (6/11, 0/1), Andrea Amato 8 (1/3, 2/5), Lorenzo Maspero 5 (0/0, 1/2), Luca Cesana 3 (0/0, 1/4), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/1), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Samuele Solimeno 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0)

Salvatore Macheda

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.