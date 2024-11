100 di rugby a Torino: una mostra fotografica per raccontarne la storia al Motovelodromo

Lo Stadium di Torino aprirà per la prima volta le proprie porte al grande rugby internazionale, sabato 23 novembre, quando l’Italia di Gonzalo Quesada affronterà gli All Blacks neozelandesi nel terzo, conclusivo test-match delle Autumn Nations Series.

Per l’occasione, il Motovelodromo, che oltre al ciclismo ha ospitato nel campo interno partite di rugby, in collaborazione con l’associazione Amici nel Rugby, dal 21 novembre allestirà una mostra fotografica sui 100 anni di rugby a Torino con le immagini delle squadre che hanno reso glorioso l’impianto del Motovelodromo.

A partire dalla Reale Società Ginnastica che nel 1947 vinse, per la prima e unica volta, proprio al Motovelodromo il campionato italiano di rugby, e che sarà celebrata con la ricollocazione, giovedì 21 novembre alle ore 18.30, della targa commemorativa. I giocatori della Reale Società Ginnastica confluirono poi nel CUS Torino.

All’evento partecipa Carlo Bertolotto, figlio del Campione d’Italia del 1947 Vincenzo Bertolotto, l’assessore allo Sport della Città di Torino Mimmo Carretta e una delegazione della Federazione Italiana Rugby.



Inoltre, sarà l’occasione per dare il via al progetto “100 oggetti per il Motovelodromo”, una raccolta materiale testuale e fotografico per la realizzazione di un nuovo libro sul Motovelodromo dedicato alle storie degli sportivi e dei suoi frequentatori a partire dal secolo scorso, lavoro coordinato da Stefano Delmastro della casa editrice Scritturapura e da Laura Giachino di Graphot Editrice.

La mostra fotografica sarà visitabile fino al 30 novembre.