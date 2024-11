I “Giorni (quasi) Felici” della Rappresentante di Lista stasera al Teatro della Concordia: “Attraversiamo lo sconforto con felicità”

Era il 14 luglio del 2014: alla Cavallerizza Occupata di Torino si esibiva un duo che, da lì a poco, avrebbe lasciato il segno sulla musica italiana contemporanea. Quel duo si chiamava La Rappresentante di Lista e, munito di una voce fuori dal comune, fisarmonica, chitarra e poco altro, ammaliava i presenti con melodie folk trascinanti accompagnate da testi particolarmente simbolici e mai banali.

Oggi, più di 10 anni dopo, la Rappresentante di Lista è diventata una delle realtà più importanti del panorama musicale italiano e, sebbene abbia ormai abbandonato la nicchia della musica alternativa per abbracciare quella più rassicurante del pop, non ha sicuramente mai smesso di stupire. Dai centri sociali a Battiti Live, passando dall'esplosione di Sanremo 2022 con “Ciao Ciao”, insomma, per Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina è sempre tempo di cantarle e suonarle con lo stesso entusiasmo e la stessa energia degli esordi.

Entusiasmo ed energia che metteranno anche questa sera al Teatro della Concordia di Venaria Reale, dove presenteranno i brani dell'ultimo album “Giorni Felici”, uscito lo scorso 25 ottobre per Woordowm/Sony Music. In attesa di vederli dal vivo, li abbiamo intervistati!

A dispetto del titolo “Giorni Felici”, nell'ultimo album non esitate ad affrontare tematiche esistenziali legate alla quotidianità: qual è stato il processo creativo che ha portato a questi pezzi?



Veronica: “Giorni Felici” non è né una verità né una dichiarazione assoluta, bensì una domanda che ci permette di analizzare realmente il significato della parola felicità. Pensiamo che al momento ci sia una tendenza esagerata verso la positività, verso l'ambizione e verso il voler fare a tutti i costi, cancellando la sconfitta, il fallimento, lo sgomento e la sofferenza. In questo contesto, sentirsi felici nel provare dolore di fronte a scene sconfortanti è una grande conquista: ci sentiamo felici di attraversare e accogliere lo sconforto perché ci fa sentire vivi e umani, aprendoci agli altri senza far finta di nulla. Possiamo dire di essere in cammino verso il futuro mentre abbracciamo le difficoltà, il titolo ci è servito per chiederci cosa proviamo in questi giorni complessi e il palloncino in copertina rappresenta un punto interrogativo che abbiamo farcito con la nostra ironia amara”.

Ogni evoluzione artistica percorre traiettorie spesso inspiegabili: seguendovi dagli esordi, non avrei mai pensato di vedervi sul palco di eventi come “Battiti Live”: cosa conservate dell'attitudine iniziale e come l'avete calata nel contesto del grande pubblico?



Dario: “Basta venire ad un nostro concerto per capire come l'attitudine non sia cambiata: ci sentiamo identici ad allora, con la stessa voglia di stare sul palco e dire delle cose. Sicuramente siamo cresciuti e ci siamo trasformati, così come sono cambiate le canzoni rispetto a dieci anni fa. Eventi come 'Battiti Live' rappresentano occasioni di promozione importanti, ma siamo comunque contenti di aver suonato su palcoscenici così diversi tra loro rimanendo sempre noi stessi; imbarcarsi su un aereo piuttosto che su un altro fa parte di un viaggio”.

Anche alla luce di quanto sta avvenendo a livello internazionale, come conciliate l'impegno con lo stare nel mondo del pop: avete trovato una “ricetta” della Rappresentante di Lista?

Veronica: “Anche noi stiamo provando quel senso di solitudine che attraversa una società individualista e divisiva, dove l'energia collettiva viene spesso dispersa riflettendosi sulle sensazioni e sulle relazioni. Non crediamo di avere una ricetta, quello che cerchiamo di fare è essere onesti con noi stessi e con la musica che facciamo: le arti, a questo proposito, sono in grado di regalare bellissime illusioni, sogni e desideri; il segreto è conservare questo punto fermo in modo che si trasformi in motore per restare sempre in movimento. Anche i concerti, da questo punto di vista, ci permettono di ritrovarci insieme a persone che condividono gli stessi desideri e creare piccole comunità, movimenti sani e giusti che hanno la potenzialità di trasformarsi in una catena di vita molto forte. Non è una questione di mostrarsi, il successo non ci è mai interessato: se se potessi canterei anche al buio e coperta”.