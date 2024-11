Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo ospita Bergamo per cercare il sorpasso [VIDEO]

Bergamo è all’ottavo posto, a due punti in più: 12 contro 10. Domani, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, la Wash4green Pinerolo si gioca la possibilità di superare le lombarde. Una vittoria per tre punti permetterebbe alle ‘pinelle’ di scippare l’ottava piazza alle avversarie (in attesa di vedere cosa faranno Busto Arsizio e Vallefoglia), che, a fine girone di andata, sarà l’ultimo posto per accedere alla Coppa Italia.

Nel video coach Michele Marchiaro analizza la situazione in vista della sfida con Bergamo e di quella seguente con Vallefoglia.