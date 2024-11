Manovra, mandato a Giorgetti per valutare le copertura delle modifiche condivise

(Adnkronos) - Un mandato al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per valutare, alla luce delle coperture necessarie, la praticabilità di alcune proposte di modifica della Manovra di bilancio 2024, condivise da tutte le forze di maggioranza in particolare relative alle forze dell'ordine, alle politiche sociali e ai settori produttivi". E' quanto è stato stabilito oggi, 24 novembre, in quello che Palazzo Chigi definisce un "proficuo" vertice di maggioranza.

All'incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vice presidenti, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, e il ministro dell'Economia Giorgetti. Il vertice "ha riscontrato la piena condivisione di vedute a sostegno di una manovra che, in continuità con le due precedenti, guarda alle esigenze del sistema sanitario, di famiglie, lavoratori e tessuto produttivo", si legge nella nota di palazzo Chigi.

"È intenzione del Governo - sottolinea la nota - ascoltare con attenzione le proposte migliorative che giungeranno dal Parlamento, sempre nel rispetto di una legge di bilancio seria e con la dovuta attenzione ai conti pubblici, che devono ancora affrontare i gravissimi danni causati dal super bonus, che nel 2025 graverà sulle casse dello Stato più dell’intera manovra".