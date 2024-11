Savona Half Marathon 2024: vincono Sintayehu Jena e Sarah Aimee L'Epee

E’ andata in scena ieri mattina, domenica 24 novembre, la Savona Half Marathon, storico evento sportivo arrivato alla decima edizione.

21,097 i chilometri percorsi, che hanno dato ragione, ancora una volta, all'etiope Jena Sintayehu Dinksa, con un tempo di 1h06'34''. Già vincitore nello scorso anno, aveva fissato il tempo record di 1h03’33”.

Medaglia d'argento per il francese Gueydon Julien, con 1h09'30''. Bronzo per il francese Jeremy Defaye, con un tempo di 1h09'35''. L'Italia manca il podio per un soffio, piazzandosi al quarto posto con Paolo Gallo, che fissa un tempo di 1h09'56''. Quinto anche l'italiano Cristiano Salerno, con 1h10'28''.

La classifica della decima edizione della Savona Half Marathon parla italiano nella categoria femminile, con il primo posto di L'Epee Sarah Aimee e un tempo di 1h18'37''. Secondo gradino del podio per la francese Julien Lisa Alice (1h23'05''). Bronzo per l'italiana Anna Bardelli (1h23'15''). Quarto e quinto posto ancora italiani, rispettivamente, con Ilaria Bergaglio (1h23'51'') e Federica Panciera (1h25'02''). Ancora imbattuto, pertanto, il record femminile, che resta in mano dell'etiope Addisalem Belay Tegegn, prima nel 2022 in 1h13’43”.

Anche quest'anno sono state tantissime le nazionalità rappresentate in gara: dall'Etiopia al Messico, dall'Ucraina alla Francia, passando anche per l'Irlanda e il Venezuela.



LA SAVONA HALF MARATHON

Una grande festa, con un percorso gara unico, che da Savona ha portato ad Albissola Marina, Albisola Superiore, Vado Ligure e ritorno nel capoluogo.

L’appuntamento era inserito nel calendario nazionale Fidal e, quest'anno, ha superato le 1500 iscrizioni, con un aumento del 30% rispetto al 2023.

Cuore pulsante della corsa è stata via Paleocapa, da dove ha preso il via alle 9:30.

SAVONA TEN

Parallelamente, si è svolta anche la Savona Ten, gara di corsa su strada maschile e femminile di 10 chilometri, partita poco dopo il via della mezza maratona da via Paleocapa a Savona (giro unico Savona-Albissola Marina-Albisola), con arrivo in via Paleocapa Savona.

Primo posto per Daniele Marcelli con 31'05'', seguito da Andrea Rostan (31'16''), Alessandro Boschis (32'01''), Ludovico Pedretti (32'35'') ed Emilio Elena (32'43''). Nella classifica femminile a imporsi è stata Martina Rosati con un tempo di 36'54'', seguita da Laila Hero (38'23''), Arianna Pisano (39'03''), Irina Manic (39'41'') e Dorothee Monsigny (40'19'').