Volley A1/F: la dura lezione di Bergamo per ripartire [FOTO]

I tifosi si aspettavano dei punti, punti che non sono arrivati. Ma non solo. A livello di compattezza e di gioco la Wash4green Pinerolo ha segnato un passo indietro, accusando i colpi di Bergamo. Le lombarde, rivelazione della prima fase del campionato, non hanno mai allentato la tensione e hanno portato a casa un set dopo l’altro. Le ‘pinelle’, malgrado il maggior spazio dato a Bracchi, non sono state incisive in attacco e al servizio e in difficoltà in ricezione e in difesa. La sfida con Bergamo poteva valere il sorpasso e l’ottavo posto che ora è nelle mani di Vallefoglia, prossima avversaria di Pinerolo.

Guardando il tabellino salta all’occhio un dato evidente: le due centrali, Sylves e Akrarki, hanno messo insieme 19 punti (8+11) contro i 27 delle quattro schiacciatrici (11 Smarzek, 10 Bracchi, 5 Perinelli e 1 Sorokaite).