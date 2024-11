Da spettatrice affezionata a protagonista: Martina Bertero a ‘L’Eredità’

Ha perso in una sfida all’ultimo secondo, con il campione in carica, ma per la vigonese Martina Bertero, 34 anni, titolare dell’azienda Agricola Tupin di Cavour, l’esperienza a ‘L’Eredità’ è stata un’occasione di vivere da un’altra prospettiva il quiz preserale di Rai 1, condotto da Marco Liorni.

“A febbraio, un po’ per gioco, mi sono iscritta insieme a mio marito Alessandro al programma. A noi piace molto e siamo degli spettatori affezionati, così ci abbiamo provato – racconta –.

Ormai non ci pensavo più ma poi lo scorso mese mi hanno chiamato ed ho fatto un provino su Skype. Qualche giorno dopo ero già catapultata a Roma negli studi Fabrizio Frizzi”.

La puntata è stata registrata il 31 ottobre ed è andata in onda sabato 16 novembre. I concorrenti sono arrivati in studio alle 10 del mattino e prima di registrare il programma, sono stati chiamati dal truccatore per poi fare le prove d’abito, pronti per registrare alle 14.

“I professionisti che lavorano dietro le quinte sono stati tutti gentilissimi, mi hanno subito fatta sentire a mio agio. Inoltre le telecamere non le ho mai davvero percepite, ero divertita e contenta di essere lì, avevo solo un po’ di timore di fare qualche figuraccia” racconta Bertero che è abituata al pubblico, per anni, infatti, ha guidato le majorettes della Banda musicale La Vigoneisa.

Partecipare a una trasmissione dà un’idea diversa delle difficoltà che i concorrenti incontrano: nelle sfide non hanno le scritte da consultare e il conduttore si sente in modo meno netto e chiaro.

“Sono stata eliminata dal campione in carica, che ormai era lì da molte sere. Tutto sommato questo mi ha rincuorato un po’” rivela. In una sfida all’ultimo secondo a sfuggirle è stata la risposta sull’area geografica del Veneto, che era il Polesine. Ma il bilancio è positivo: “A me piace provare tante cose nuove, mi lancio sempre. Questa esperienza la consiglio per chi vuole fare una cosa un po’ al di fuori dal comune, inoltre ti permette di conoscere molte persone interessanti che in altri contesti non sarei mai riuscita incontrare. Ad oggi ho un gruppo WhatsApp con tutti gli altri concorrenti e ogni tanto ci sentiamo”. Inoltre non manca la speranza di tornare in studio: “Spero di farlo tra il pubblico per vedere mio marito e poi, chissà, magari parteciperò anche a qualche altro quiz televisivo”.