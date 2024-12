I tram storici sfilano per le vie del centro per la 18esima edizione del Torino Trolley Festival

Domenica 1° dicembre dalle ore 10 alle 18 l’ATTS, in collaborazione con GTT, organizza la 18a edizione del Torino Trolley Festival in piazza Statuto. Anche quest’anno il programma è ricco di iniziative per far conoscere al pubblico il valore e la bellezza delle vetture d’epoca restaurate.

12 tram storici protagonisti